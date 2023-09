September 16, 2023 / 01:14 PM IST

Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) | కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో త‌న‌కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty). కిరిక్ పార్టీ (Kirik Party), అతడే శ్రీమన్నారాయణ (Avane Srimannarayana), చార్లీ 777 (Charlie 777), గోధి బన్న సాధారణ మైకట్టు (GBSM) వంటి చిత్రాల‌తో పాన్ ఇండియా(Pan India) లెవల్లో రక్షిత్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక రక్షిత్ శెట్టి తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ ఏ) Sapta Sagaradaache Ello (Side A). రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటిచింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 01న క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఈ సినిమాకు యూత్‌ ఎగబడిపోతున్నారు. చాలా రోజుల తర్వాత ఓ హార్ట్‌ హిట్టింగ్‌ సినిమా చూశామని, గుండెల్ని పిండేసే సినిమా ఇదని వీడియో బైట్‌లు ఇచ్చేస్తున్నారు.

దాంతో అంతలా సినిమాలో ఏముందా అని తెలుగు ప్రేక్షకులు తీవ్ర ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో రక్షిత్‌ శెట్టిని ట్యాగ్ చేస్తూ తెలుగులో ఈ సినిమా డబ్బింగ్‌ చేయండంటూ కోరారు. రక్షిత్‌ సైతం ఆల్రెడీ అదే పనిలో ఉన్నా.. త్వరలో మంచి డేట్‌తో మీ ముందుకు వస్తా అంటూ తెలిపాడు. దాంతో సినీ లవర్స్‌ ఎప్పుడెప్పుడు తెలుగులో రిలీజవుతుందా అని తెగ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ తాజాగా సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్‌ 22న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. సప్త సాగారాలు దాటి (సైడ్ ఏ) అనే టైటిల్‌తో ఈ సినిమాను తెలుగులో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

సప్త సాగారాలు దాటి (సైడ్ ఏ) టీజ‌ర్‌ను ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు.

