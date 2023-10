October 28, 2023 / 11:36 AM IST

Sapta Sagaradaache Ello (Side B) | గత రెండేళ్లుగా కన్నడ సినిమాలు అన్ని భాషల సినిమాలను డామినేట్‌ చేస్తున్నాయి. సొంత కథలను తీయకుండా.. రీమేక్‌లను నమ్ముకుంటారు అంటూ కేజీఎఫ్ ముందు వరకు విమర్శలు పాలైన ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు అవుట్‌ ఆఫ్ ది బాక్స్‌ సినిమాలు తీస్తూ శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. కేజీఎఫ్, కాంతార, చార్లీ777, విక్రాంత్‌ రోణ వంటి సినిమాలు కంటెంట్ ఉన్న‌ కథలతో వచ్చి కోట్లు కొల్లగొడుతున్నాయి. ఇప్పుడదే తరహాలో ఈ ఏడాది మరో సినిమా తెలుగులో సంచలనాలు సృష్టించింది. అదే సప్త సాగరదాచే ఎల్లో సైడ్‌-ఏ. Sapta Sagaradaache Ello (Side A). రక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటిచింది. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 01న క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఇదే సినిమాను సప్త సాగరాలు దాటి (Sapta Sagaralu Dhaati) అనే పేరుతో తెలుగులో సెప్టెంబ‌ర్ 22న విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఇక్క‌డ కూడా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయితే ఇది తొలిపార్టు మాత్రమే. ఇక ఈ సినిమా సెకండ్ పార్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడెప్పడు చూద్దామా అంటూ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తుండగా.. మేకర్స్ ఈ మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-బీ టీజ‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ టీజ‌ర్‌ను క‌న్న‌డ‌, తెలుగు, త‌మిళం, మలయాళం భాష‌ల్లో క‌ట్ చేయ‌గా.. గాడిద.. అంటూ టీజ‌ర్ మొద‌లవుతుంది. ప్రియ (రుక్మిణి) మాట్లాడుతూ.. మను (రక్షిత్ శెట్టి) నువ్వు జైలు నుంచి వ‌చ్చాక నేను పెద్ద సెలబ్రేషన్ ప్లాన్ చేశా. ఇంటిని మొత్తం డెక‌రేట్ చేశాను. ఈ వినోద్ గాడు టెంట్ వేసి లైటింగ్ పెడాదం అంటున్నాడు. నేను సిగ్గుతో నువ్వు మ‌ళ్లీ జైలుకే పోతావు అని చేప్పాను. నీకు మా అమ్మ వండిన చేప‌ల కూర అంటే ఇష్టం కాదా. నీకోసం అది నేర్చుకుంటున్నా. అలాగే నీకోసం స‌జ్జీగా స్వీట్ చేస్తా.. ఈ స్పెష‌ల్ ట్రీట్‌మెంట్ అంతా కొన్ని రోజులు మాత్రమే అంటూ టీజ‌ర్ బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది. ఇక టీజ‌ర్ చూస్తే.. మను జైలు నుంచి వ‌చ్చిన అనంత‌రం ఏం జరిగింది అనేది స్టోరీ అని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ రెండో భాగం సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-బీ న‌వంబ‌ర్ 17న కన్నడతో పాటు మూడు భాష‌ల్లో రిలీజ్‌ కానుంది.

