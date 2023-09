September 14, 2023 / 03:26 PM IST

Sanya Malhotra | బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో అమీర్‌ ఖాన్‌ నటించిన దంగల్ సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఢిల్లీ భామ సన్యా మల్హోత్రా (Sanya Malhotra). ఈ చిత్రంలో వన్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్ రెజ్లర్‌ బబితా కుమారి పాత్రలో ఇంప్రెస్‌ చేసింది. ఇటీవలే షారుఖ్‌ఖాన్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన జవాన్‌ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటించింది. బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా ఉన్న సన్యామల్హోత్రా చిట్‌ చాట్‌ సెషన్‌లో చెప్పిన మాట ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇంతకీ అదేంటి అనుకుంటున్నారా..? తనకు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ (Salman Khan)తో కలిసి నటించడం చాలా ఇష్టమని చెప్పింది సన్యా మల్హోత్రా. ప్రేక్షకులు కూడా నేను సల్మాన్‌ఖాన్‌తో నటించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆయనతో కలిసి పనిచేయాలంటే అంచనాలకు మించిపోయే బెస్ట్‌ స్క్రిప్ట్ కావాలని చెప్పుకొచ్చింది సన్యా మల్హోత్రా. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

సల్మాన్‌ ఖాన్‌ ప్రస్తుతం టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో వస్తున్న టైగర్‌ 3 (Tiger 3)లో నటిస్తున్నాడు. మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కత్రినాకైఫ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. బీటౌన్ బాద్‌ షా షారుఖ్‌ ఖాన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. కొన్ని రోజుల క్రితం పులి గాయపడింది.. అంటూ అందించిన టైగర్‌ 3 లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. టైగర్‌ 3 దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 10న విడుదల కానుంది.

టైగర్‌ 3 చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. అశుతోష్‌ రాణా, అనుప్రియా గోయెంకా, రిద్ధి డోగ్రా, అంగద్‌ బేడి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో టైగర్‌ 3పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.

