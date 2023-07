July 29, 2023 / 12:42 PM IST

Sanjay Dutt | పాతికేళ్ల కిందట వచ్చిన చంద్రలేఖ సినిమాతో తొలిసారి తెలుగు తెరపై కనిపించాడు సంజయ్‌ దత్‌. అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాలో సంజయ్‌ గెస్ట్‌ అప్పియరెన్స్‌ ఇచ్చాడు. కాగా మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌తో టాలీవుడ్‌లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. గత రెండు, మూడు రోజులుగా రామ్‌-పూరీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న బ్లాక్‌ బస్టర్‌ సీక్వెల్‌ డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌లో సంజయ్‌ దత్ విలన్‌గా చేస్తున్నాడని తెగ వార్తలు పుట్టుకొచ్చాయి. కాగా ఆ వార్తలను నిజం చేస్తూ మేకర్స్‌ తాజాగా ఆయన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈ సినిమాలో సంజయ్‌ బిగ్‌ బుల్‌గా కనిపించనున్నట్లు మేకర్స్‌ వెల్లడించారు. బ్లాక్‌ కలర్‌ క్లాస్‌ సూట్‌ వేసుకుని సిగర్‌ అంటించుకుంటూ మాస్‌ అవతారంలో సంజయ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అదిరిపోయింది. పూరి సినిమాలో ఈ రేంజ్‌లో ప్రతినాయకుడి లుక్‌ చూసి చాలా కాలమే అయింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది. లైగర్‌ సినిమాలా ఏళ్లు తరబడి చేయకుండా ఈ ఏడాది చివరి కల్లా సినిమా షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసి ఆపై రెండు నెలలు పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు, ప్రమోషన్‌లు గట్రా చేయాలని పూరి ప్లాన్‌ చేస్తున్నాడట. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను మార్చి 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

నాలుగేళ్ల కిందట వచ్చిన ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ టాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సృష్టించిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. అప్పటివరకు లవర్‌ బాయ్‌ పాత్రలతో మెప్పించిన రామ్‌.. ఒక్కసారిగా యాక్షన్‌ మోడ్‌లోకి దిగి తన యాక్షన్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందోనని చూపించాడు. ఎన్నో ఏళ్లుగా హిట్టుకు దూరమైన పూరీకి ఈ సినిమా తిరుగులేని కంబ్యాక్‌ అయింది. ఇక ప్రొడ్యూసర్‌ల పాలిట కామధేనువులా కనక వర్షం కురిపించింది. టాలీవుడ్‌ మోస్ట్‌ ప్రాఫిటెబుల్‌ సినిమాల్లో ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ కూడా ఒకటి. పెట్టిన బడ్జెట్‌కు రెండింతలు వసూళ్‌ చేసి బయ్యర్లకు కళ్లు చెదిరే లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. ఇక ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుందంటే ప్రేక్షకుల భారీ అంచనాలే పెట్టుకన్నారు. మరో వైపు లైగర్‌ దెబ్బతో కొన్ని నెలలు సైలెంట్ అయిపోయిన పూరి.. మళ్లీ తిరిగి తన ఫామ్‌లోకి వచ్చేందుకు విశ్వ ప్రయత్రాలు చేస్తున్నాడు. ఈ సారి డబుల్‌ స్పీడ్‌తో కంబ్యాక్‌ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నాడు.

