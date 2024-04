Samantha New Hair Look Stills Goes Viral

Samantha | సమంత నయా హెయిర్‌స్టైల్‌ చూశారా..? ట్రెండింగ్‌లో స్టిల్స్‌

Samantha | గతేడాది ఖుషి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన సమంత (Samantha).. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ యాక్టర్ వరుణ్‌ ధవన్‌తో కలిసి సిటడెల్‌ (Citadel) వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఈ భామ ఎప్పటికపుడు ఏదో ఒక పోస్ట్ పెడుతూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది.

April 17, 2024 / 08:12 PM IST

Samantha | అందం, అభినయంతోపాటు స్టన్నింగ్ యాక్టింగ్‌తో తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ సంపాదించుకుంది చెన్నై సుందరి సమంత (Samantha). గతేడాది ఖుషి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన సామ్‌.. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ యాక్టర్ వరుణ్‌ ధవన్‌తో కలిసి సిటడెల్‌ (Citadel) వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఈ భామ ఎప్పటికపుడు ఏదో ఒక పోస్ట్ పెడుతూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది.

తాజాగా సామ్‌ తన హెయిర్‌స్టైల్‌ను మార్చేసుకుంది. కొంత డ్రామాను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నా.. అనే క్యాప్షన్‌తో సామ్‌ నయా హెయిర్‌ స్టైల్‌ మేకింగ్‌ వీడియో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. మరోవైపు వైట్‌ షార్ట్‌ డ్రెస్‌లో కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది. ఈ స్టిల్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సమంత కొత్త సినిమాలేమి ప్రకటించలేదు.

#CITADEL Honey Bunny First Look Poster🔥 Stars : Varun Dhawan – Samantha – Kay Kay Menon – Simran

Direction : Raj and DK (Family Man) Series Coming Soon On Prime✨ pic.twitter.com/nkiU2ygmBA — Saloon Kada Shanmugam (@saloon_kada) March 19, 2024

బ్లాక్ అవుట్‌ ఫిట్‌లో సమంత..

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

Read Today's Latest Cinema Telugu News