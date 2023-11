November 22, 2023 / 04:29 PM IST

Vicky Kaushal | బాలీవుడ్ న‌టుడు విక్కీ కౌశల్‌ (Vicky Kaushal) ప్ర‌ధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘సామ్​ బహదూర్’ (Sam Bahadur). ఈ సినిమాకు మేఘనా గుల్జార్ (Meghana Gulzar) ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. రోనీస్క్రూవాలా నిర్మిస్తున్నాడు. సర్దార్ ఉద్దమ్ వంటి బ్ల‌క్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమా తర్వాత మరో బయోపిక్ సినిమాతో ముందుకువ‌స్తున్నాడు విక్కీ. దీంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ఈ మూవీ డిసెంబ‌ర్ 01న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌, ఫ‌స్ట్ సింగిల్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సెకండ్ సింగిల్ విడుద‌ల చేశారు.

ఈ మూవీ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘బందా’ (Banda) అనే సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ సాంగ్ చూస్తే.. భారత ఆర్మీ చీఫ్‌గా ఉన్న విక్కీ (సామ్ బహదూర్) తాను ఆర్మీకి రావ‌డంతో.. పాటు సోల్జ‌ర్స్‌కు 1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధ స‌మ‌యంలో దేశభక్తి స్ఫూర్తిని మేల్కొల్పుతున్న‌ట్లు క‌నిపిస్తుంది. ఇక ఈ పాట మ‌ధ్యలో బుల్లెట్ త‌గిలి సోల్జ‌ర్ గాయంతో ఏడుస్తుండగా.. సామ్ బహదూర్ అత‌డి వ‌ద్ద‌కు వ‌చ్చి ఒక్క బుల్లెట్‌కే ఏడుస్తావా.. ఏడ‌వ‌డం ఆపు అంటూ అన‌డం సాంగ్‌కే హైలెట్‌గా నిలిచింది. ఈ పాటను శంకర్ మహదేవన్ పాడగా.. గుల్జార్ సాహిత్యం.. శంకర్ ఎహసాన్ లాయ్ సంగీతం అందించాడు. ఇక విడుదలైన తక్కువ సమయంలోనే ఈ పాట 3 ల‌క్ష‌ల‌ వ్యూస్ ద‌క్కించుకుంది.

VICKY KAUSHAL: ‘SAM BAHADUR’ SECOND SONG OUT NOW… Team #SamBahadur – based on the life of Field Marshal #SamManekshaw – launch the second song: #Banda.

Penned by #Gulzar and composed by #ShankarEhsaanLoy.

Song 🔗: https://t.co/zKYvtw2nkd

Stars #VickyKaushal,… pic.twitter.com/4X9GtEuUIL

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 22, 2023