February 19, 2024 / 01:13 PM IST

Operation Valentine | టాలీవుడ్ మెగా హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌’. శక్తిప్రతాప్‌ సింగ్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఈ మూవీని మార్చి 1న విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డుతుండ‌టంతో వ‌రుస ప్ర‌మోష‌న్స్ చేస్తుంది చిత్రబృందం. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ స్ట్రైక్ (First Strike)తో పాటు సాంగ్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల వద్ద నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఫైన‌ల్ స్ట్రైక్ (ట్రైల‌ర్) రేపు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌ను తెలుగులో మెగా హీరో రామ్ చ‌ర‌ణ్‌తో అలాగే హిందీలో స‌ల్మాన్ ఖాన్ లాంచ్ చేయించ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. మంగళవారం ఉదయం ఈ చిత్ర ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల కానుంది. వార్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఉండగా.. పాకిస్తాన్‌లో ఉన్న టెర్ర‌రిస్ట్‌ల‌ను అంతమొందించడానికి ఇండియ‌న్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేసే మిష‌నే ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ అని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాలో మిర్‌ సర్వార్‌, నవదీప్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Global 🌟 @AlwaysRamCharan and Bhai @BeingSalmanKhan are set to launch the Final Strike from #OperationValentine Tomorrow at 11:05 AM#OPVonMarch1st pic.twitter.com/frPfPFRTH6

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 19, 2024