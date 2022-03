March 4, 2022 / 08:11 PM IST

ఒరేయ్ బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ యాక్ట‌ర్ స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) టైగ‌ర్ ప్రాంఛైజీలో న‌టిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్టు టైగ‌ర్ 3 (Tiger 3). మ‌నీశ్ శ‌ర్మ (Maneesh Sharma)డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో ఇమ్రాన్ హ‌ష్మీ (Emraan Hashmi)మెయిన్ విల‌న్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా..పాకిస్థాన్ ఏజెంట్ గా క‌నిపించ‌బోతున్న‌ట్టు బీటౌన్ స‌ర్కిల్ టాక్‌. య‌శ్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ నిర్మిస్తున్న టైగ‌ర్ 3లో బాలీవుడ్ భామ కత్రినాకైఫ్ మ‌రోసారి స‌ల్లూభాయ్‌కు జోడీగా న‌టిస్తోంది.

Tiger. Ready. To. Roar. Again. In cinemas on Eid 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April 2023. pic.twitter.com/1TbuFMfMdr

— Yash Raj Films (@yrf) March 4, 2022