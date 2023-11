November 12, 2023 / 10:22 AM IST

Salaar Trailer | పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు సినిమాల్లో సలార్‌ (Salaar) ఒకటి. కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel), ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంబినేషన్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా రాబోతుంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన Salaar Part-1 Ceasefire టీజర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. ఇక ఈ చిత్రంలో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుంది. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 22న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైలర్‌ను ఎప్పుడు లాంఛ్ చేస్తారా..? అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు. అయితే ఈ ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ పై సాలిడ్ న్యూస్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

సలార్‌ ట్రైలర్‌ను డిసెంబ‌ర్ 01న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ మొద‌ట ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. చెప్పినట్లుగానే దీపావళి కానుకగా ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ అధికారిక ప్రకటనతో పాటు రిలీజ్ టైం కూడా ప్రకటించారు మేకర్స్. ఈ స‌లార్ ట్రైల‌ర్‌ను డిసెంబ‌ర్ 01 రాత్రి 7 గంట‌ల 19 నిమిషాలకు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

𝐆𝐞𝐚𝐫 𝐮𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 💥#SalaarCeaseFire Trailer is set to detonate on Dec 1st at 7:19 PM 🔥

Happy Deepavali Everyone 🪔 #Salaar #Prabhas #PrashanthNeel @PrithviOfficial @shrutihaasan @hombalefilms @VKiragandur @IamJagguBhai… pic.twitter.com/Q1DPgZeCda

— Salaar (@SalaarTheSaga) November 12, 2023