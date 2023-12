Salaar | నైజాంలో సలార్‌ టికెట్‌ సేల్స్‌ షురూ అయిన థియేటర్‌ ఇదే..!

December 19, 2023 / 06:35 PM IST

Salaar | పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న బిగ్గెస్ట్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సలార్‌ (Salaar). ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) దర్శకత్వంలో సలార్‌ రెండు పార్టులుగా వస్తోంది. Salaar Part-1 Ceasefire డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ లో బిజీగా ఉంది సలార్‌ టీం. ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ప్రభాస్‌, ప్రశాంత్‌ నీల్‌, పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌తో ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ప్రోమో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

మరో 2 రోజుల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే టికెట్స్ సేల్స్‌ షురూ అయ్యాయి. నైజాంలో కౌంటర్‌ టికెట్‌ సేల్స్‌ తొలిసారి విశ్వనాథ్‌ 70 ఎంఎం థియేటర్‌లో సాయంత్రం 5:22 గంటలకు మొదలయ్యాయి. వేడుకలు ముందే మొదలయ్యాయి.. అంటూ షేర్ చేసిన తాజా న్యూస్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. సలార్‌లో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. జగపతిబాబు, బాబీ సింహా, ఈశ్వరీ రావు, శ్రియారెడ్డి, జాన్ విజయ్‌, సప్తగిరి, సిమ్రత్‌ కౌర్‌, పృథ్విరాజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

సలార్‌ను కేరళలో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ హోం బ్యానర్ పృథ్విరాజ్ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ విడుదల చేస్తోంది. నైజాంలో టాలీవుడ్‌ పాపులర్ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సలార్‌ను రిలీజ్ చేస్తుండగా.. నార్తిండియాలో అనిల్‌ తడని AA Films ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తోంది. ఇక ఓవర్సీస్‌లో సలార్‌ను Phars Film Co LLC విడుదల చేస్తోంది.

సలార్‌ నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ సింగిల్‌ సూరీడే గొడుగు పట్టి.. వచ్చాడే భుజం తట్టి చిమ్మ చీకటిలో నీడలా ఉండెటోడు.. అంటూ సాగుతున్న ఈ పాట సలార్, వరద రాజ మన్నార్‌ స్నేహం నేపథ్యంలో ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు ప్రశాంత్‌ నీల్‌‌. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేసిన సూరీడే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

The celebrations of 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀’𝐒 𝐁𝐈𝐆𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐅𝐈𝐋𝐌 #Salaar begin early at Vishwanath 70MM, Hyderabad 🔥🔥 Ticket sales open at the counter today from 5:22 PM onwards ❤️‍🔥#SalaarNizamBookings opens online very soon 🌋 Stay tuned! Nizam Release by… pic.twitter.com/RxiQjmrrZt — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 19, 2023

ఇంటర్వ్యూ ప్రోమో..

సూరీడే గొడుగు పట్టి..

సూరీడే సాంగ్‌ లుక్‌..

సలార్ ట్రైలర్‌..

సలార్ టీజర్‌..

నార్తిండియాలో..

#Salaar Domestic Distributors: ⭐️ North India: AA Films

⭐️ Telangana (Nizam): Mythri

⭐️ Karnataka: Hombale

⭐️ Tamil Nadu: Red Giant

⭐️ Andhra Pradesh: Multi

⭐️ Kerala: Prithviraj Productions pic.twitter.com/CeLIYrAmQw — Movie analyst (@e247ea412ddf4aa) November 19, 2023

ఓవర్సీస్‌లో..



నైజాం ఏరియాలో..

కేరళలో ..