Salaar Movie | మరో వంద రోజుల్లో సలార్‌.. ప్రభాస్‌ అభిమానుల ఆశలన్నీ దీని పైనే

June 20, 2023 / 04:06 PM IST

Prabhas | ప్రభాస్‌ అభిమానులకు ఆదిపురుష్ ఇచ్చిన షాక్‌ అంతా ఇంతా కాదు. నిజానికి ఈ సినిమా టీజర్‌ రిలీజ్‌ తర్వాత అభిమానులు ఈ సినిమాపై ఆశలే వదులుకున్నారు. అయితే నెల రోజుల క్రితం విడుదలైన ట్రైలర్‌ సహా రెండు పాటలు సినిమాపై తిరుగులేని అంచనాలు నెలకొల్పాయి. తీరా రిలీజయ్యాక టీజర్‌కు ఏ స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయో.. సినిమాపై అంతకంటే ఎక్కువే విమర్శలు వస్తున్నాయి. దాంతో ప్రభాస్‌ అభిమానులు తీవ్రంగా నిరాశపడ్డారు. బాహుబలి తర్వాత ఒకటి కాదు రెండు కాదు.. ఏకంగా హ్యాట్రిక్‌ ఫ్లాప్స్‌ రావడంతో వాళ్ల బాధ వర్ణనాతీతం. ప్రస్తుతం వాళ్ల ఆశలన్నీ సలార్‌ సినిమాపైనే ఉన్నాయి.

మరో మూడు నెలల్లో రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమా ప్యాచ్‌ వర్క్‌ను పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఇక ఇప్పటివరకు రెండు, మూడు పోస్టర్‌లు తప్పితే ఈ సినిమాపై భారీ అప్‌డేట్ ఏం రాలేదు. అయినా కానీ సలార్‌పై ఓ రేంజ్‌లో ఆశలున్నాయి. ప్రభాస్‌ కట్‌ అవుట్‌ను ప్రశాంత్‌ నీల్ పర్‌ఫెక్ట్‌గా యూజ్‌ చేసుకుంటాడని భావిస్తున్నారు. కాగా సరిగ్గా వంద రోజులకు ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దాంతో ట్విట్టర్లో హండ్రెడ్‌ డేస్‌ ఆఫ్ సలార్‌ అనే హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ ట్రెండ్‌ అవుతుంది. ఇక ఈ సినిమా టీజర్‌ జూలై మొదటి వారంలో వచ్చే చాన్స్‌ ఉన్నట్లు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

అవుట్‌ అండ్ అవుట్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో ప్రభాస్‌కు జోడీగా శృతిహాసన్‌ నటిస్తుంది. మలయాళ నటుడు పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నాడు. జగపతి బాబు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న ఈ సినిమాను హోంబలే సంస్థ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తుంది.

Time to give the world the CPR it needs. Get ready for #Salaar on Sep 28, 2023🔥#Prabhas #PrashanthNeel #VijayKiragandur @hombalefilms @PrithviOfficial @shrutihaasan @bhuvangowda84 @RaviBasrur @SalaarTheSaga pic.twitter.com/Nd3Yl79Yhq

— Salaar (@SalaarTheSaga) June 20, 2023