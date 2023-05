S Thaman | ఎస్‌ థమన్‌ ఫ్యాన్ బాయ్‌ మూమెంట్‌.. ధోనీతో సెల్ఫీ

May 9, 2023 / 03:39 PM IST

S Thaman | తన మ్యూజిక్‌తో గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించే కంపోజర్‌ ఎవరైనా ఉన్నారా..? అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు ఎస్‌ థమన్ (S Thaman)‌. ఈ స్టార్ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ బీజీఎం, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌తో సినిమాను మరో రేంజ్‌కు తీసుకెళ్తుంటాడని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. థమన్‌లో మంచి క్రికెట్‌ లవర్‌ ఉన్నాడని తెలిసిందే. తాను ఎంతగానో అభిమానించే టీమిండియా క్రికెటర్‌, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ మహేంద్రసింగ్‌ ధోనీ (MS Dhoni)‌ని కలిశాడు థమన్‌.

మై మ్యాన్‌.. మై క్రికెట్‌ గాడ్‌.. మన ఎస్‌ ధోనీ.. నా కళ నిజమైన వేళ.. నా హృదయం ఆనందంతో ఉరకలు వేస్తోంది.. అంటూ ధోనీతో దిగిన సెల్ఫీని షేర్ చేశాడు. మీ మిలియన్లు, బిలియన్ల మంది వీరాభిమానుల్లో ఒకరైన (థమన్‌) అభిమానిని హ్యాపీగా ఉంచిన ప్రియమైన ఎంఎస్‌ ధోనీకి ధన్యవాదాలు.. అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇప్పుడీ స్టిల్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఎంఎస్‌ ధోనీని కలిసే అవకాశం కల్పించి.. తన కల నెరవేరేందుకు సహకరించిన తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్‌, ఉదయనిధి స్టాలిన్‌కు ఎస్ థమన్‌ ధన్యవాదాలు తెలియజేశాడు.

స్పోర్ట్స్‌ అండ్ మూవీ లవర్స్ థమన్‌, ధోనీని ఒకే ఫ్రేమ్‌లో చూసి తెగ మురిసిపోతున్నారు‌. ఈ ఏడాది వీరసింహారెడ్డి సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్న థమన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం రాంచరణ్‌తో గేమ్‌ ఛేంజర్‌, మహేశ్ బాబు నటిస్తోన్న ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28కు సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ధోనీతో థమన్‌ సెల్ఫీ..

MY MAN

MY CRICKET GOD 🔥💣

OUR @msdhoni

It’s A dream Coming Really True

Heart is jumping in Joy 🤩

Thanks dearest #MSDhoni U Made One Of Your Millions & Billions of Truest Fans Happy 🔥♥️

Thanks to Our Honourable Respected

Cheif Minister Sir @mkstalin and Minister Dear… pic.twitter.com/fFxI6RXeqx

— thaman S (@MusicThaman) May 8, 2023