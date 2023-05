May 23, 2023 / 11:55 AM IST

Rey Stevenson | ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ సినిమాలో స్కాట్‌ దొరగా అలరించిన రే స్టీవెన్‌సన్‌ అకాల మరణం అందరనీ షాక్‌కు గురి చేస్తుంది. ఆయన మరణం పట్ల ట్రిపుల్‌ఆర్‌ బృందం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తుంది. తాజాగా రాజమౌళి రే స్టీవెన్‌సన్‌ మృతిపై సంతాపం ప్రకటించాడు. షాకింగ్.. ఈ వార్తను నేను నమ్మలేకున్నాను. షూటింగ్ సెట్స్ లో రే ఎంతో ఎనర్జీని, చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చేవాడు. ఆయనతో కలసి పనిచేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉండేది. ఆయన కుటుంబం కోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి అంటూ ఆయనతో కలిసి ఉన్న ఫోటోను షేర్‌ చేసుకున్నాడు.

రే మరణంపై ఎన్టీఆర్‌ కూడా స్పందించాడు. రే స్టీవెన్సన్ మరణ వార్త షాక్ కు గురిచేస్తోంది. చాలా త్వరగా వెళ్లిపోయారు. ఆయనతో కలసి నటించడం గొప్ప అనుభవం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలి. ఈ కష్ట సమయంలో ఆయన కుటుంబం కోసం నా ప్రార్థనలు అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. రే స్టీవెన్‌సన్‌ మృతికి తీవ్రమైన ఆనారోగ్యం కారణమని ఇటాలియన్‌ వార్తా పత్రిక రిపబ్లికా వెల్లడించింది. ఇటలీలో ఇస్చియా ద్వీపకల్పంలో క్యాసినో అనే మూవీ చిత్రీకరిస్తుండగా రే అనుకోని ఇల్‌నెస్‌కు గురయ్యారు. దీంతో రేను వెంటనే స్థానిక ఆస్పత్రిలో చేర్చి చిక్సిత్స అందించారు. అయినప్పకీ ఫలితం లేకపోయింది అని పేర్కొంది.

Shocking… Just can't believe this news. Ray brought in so much energy and vibrancy with him to the sets. It was infectious. Working with him was pure joy.

My prayers are with his family. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/HytFxHLyZD

— rajamouli ss (@ssrajamouli) May 23, 2023