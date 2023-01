January 14, 2023 / 12:38 PM IST

S.S. Rajamouli | రాజమౌళి తాజాగా హాలీవుడ్‌ దర్శక దిగ్గజం స్టివెన్‌ స్పిల్‌ బర్గ్‌ను కలిశాడు. గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డుల కార్యక్రమం కోసం జక్కన్న రాజమౌళి, కీరవాణిలు కటుంబంతో కలిసి అమెరికాకు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా వీరిద్ధరూ యూనివర్సల్‌ పార్టీలో పాల్గోన్నారు. ఈ సందర్భంగా హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు స్టివెన్‌ స్పిల్‌ బర్గ్‌ను కలసి.. ఆయనతో కాసేపు ముచ్చటించారు. ఇదే విషయాన్ని రాజమౌళి సోషల్‌ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. ‘ఇప్పుడే నేను దేవుడ్ని కలిశాను’ అంటూ స్టివెన్‌ స్పిల్‌ బర్గ్‌తో కలిసి దిగిన ఫోటోలను షేర్‌ చేసుకున్నాడు.

గాడ్‌ ఆఫ్‌ మూవీస్‌గా అభివర్ణించే స్పిల్‌బర్గ్‌ను కలిశాను.. ఆయన సినిమాలంటే నాకెంత ఇష్టమో అని తనకు చెప్పినట్లు తెలిపాడు. అంతేకాకుండా నాటు నాటు పాట ఎంతో నచ్చిందని స్పిల్‌బర్గ్‌ చెప్పిన మాటల్ని నేనింకా నమ్మలేకపోతున్నానంటూ కీరవాణి ట్వీట్‌ వేసాడు. ప్రస్తుతం ఆ రెండు ట్వీట్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కాగా ఆస్కార్ అవార్డుల ఓటింగ్ లో భాగంగా లాస్ ఏంజిల్స్‌లోని సన్ సెట్ టవర్స్ లో యూనివర్సల్ పార్టీ నిర్వహించారు. ఈ పార్టీకి పలువురు హాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

ఇటీవలే గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు గెలుచుకున్న నాటు నాటు పాట ఆస్కార్‌కు షార్ట్‌ లిస్ట్‌ అయింది. ఇండియా నుండి ‘ఆర్‌ఆర్ఆర్‌’, ‘కాంతార’, ‘గంగూభాయి కతియావాడి’, ‘ది కాశ్మీరీ ఫైల్స్‌’ సహా పదివరకు సినిమాలు ఆస్కార్‌ నామినేషన్స్‌కు పోటీ పడుతున్నాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చిన సినిమాలకు ఓటింగ్ నిర్వహించి, నామినేషన్స్ లో నిలిచిన చిత్రాలను ఈ నెల 24న ప్రకటిస్తారు. మార్చి 12న అవార్డుల ప్రదానం జరుగుతుంది.

Had the privilege of meeting the God of movies and say in his ears that I love his movies including DUEL like anything ☺️☺️☺️ pic.twitter.com/Erz1jALZ8m

