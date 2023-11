Rumours Spreads Around Prabhas Salaar And Kgf 2

Salaar Trailer | ‘సలార్‌’ ట్రైల‌ర్‌పై బాక్స్ బద్దలైపోయే న్యూస్.. ఇంతకీ ఏంటో తెలుసా..?

Salaar | ప్రభాస్ (Prabhas) ‘సలార్’ పై రోజురోజుకి అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. డిసెంబర్ 22 కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల అంచనాలని మరింతగా పెంచేస్తూ.. ఈ చిత్రంపై ఇప్పుడు ఓ బిగ్గెస్ట్ రూమర్ వినిపిస్తుంది. సలార్ (Salaar), క్రేజీఎఫ్‌కి లింక్ వుందని ఇప్పటికే కథనాలు వచ్చాయి.

November 13, 2023 / 01:20 PM IST

దీపావళి కానుక‌గా ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. సలార్‌ ట్రైలర్‌ను డిసెంబ‌ర్ 01 రాత్రి 7 గంట‌ల 19 నిమిషాలకు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. అయితే ఈ ట్రైల‌ర్ టైంకి.. కేజీఎఫ్‌-2 క్లైమాక్స్‌కి ఓ సంబంధం ఉంద‌ని సోషల్‌ మీడియాలో ఒక విషయం వైరల్‌గా మారింది. కేజీఎఫ్ 2 క్లైమాక్స్‌లో రాఖీబాయ్ తన వ‌ద్ద ఉన్న బంగారంతో సముద్రంలో ఓ పెద్ద షిప్‌పై వెళ్తుంటాడు. కాగా ఆ షిప్ స్టీరింగ్ ఏరియాలో వివిధ‌ టైమ్‌లైన్స్‌కు సంబంధించిన నాలుగు గడియారాలు అంటాయి. అందులో ఒక గడియారంలో టైమ్ సరిగ్గా 7:19 నిమిషాల‌ని ఉంటుంది. అయితే స‌లార్ ట్రైల‌ర్ టైం కూడా 7 గంట‌ల 19 నిమిషాలకు విడుద‌ల మేక‌ర్స్ చేప్ప‌డంతో సలార్‌కు, రాఖీ భాయ్‌కి మధ్య ఖచ్చితంగా ఏదో సంబంధం ఉందని ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ చ‌ర్చించుకుంటున్నారు. కాగా దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే సలార్ మూవీ వ‌చ్చేవ‌ర‌కు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

ఇక కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel), ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంబినేషన్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా రాబోతుంది. మొదటి పార్టు మొదటి పార్టు సీజ్‌ఫైర్ (Salaar Part-1 Ceasefire) పేరుతో డిసెంబర్ 22న విడుదల కాబోతుంది. శృతిహాసన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను హోంబలే సంస్థ నిర్మిస్తుంది. మలయాళ నటుడు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నాడు.

మ‌రోవైపు సలార్ ఎండింగ్ కార్డ్ కి ముందు ఎవరూ ఊహించని ఓ ఎపిసోడ్ ని ప్లాన్ చేశాడట నీల్. యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, యష్ ఈ ఎపిసోడ్ లో కనిపిస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ప్రశాంత్ నీల్ ఎన్టీఆర్ తో కూడా ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు. ఆయన సినిమాటిక్ యూనివర్స్ లోకి యష్ తో పాటు ఎన్టీఆర్ ని కూడా తీసుకొచ్చేలా ఈ ఎపిసోడ్ ని డిజైన్ చేస్తున్నారని టాక్.