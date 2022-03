March 1, 2022 / 03:34 PM IST

మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ టాలీవుడ్ (Tollywood) బిగ్ ప్రాజెక్టుల్లో ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) ఒక‌టి. ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రం మార్చి 25న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది.ఈ నేప‌థ్యంలో మేక‌ర్స్ అండ్ మ‌ల్టీ స్టార‌ర్ మూవీ ప్రచార కార్య‌క్ర‌మాల‌ను షురూ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఎంత‌మంది ప్రేక్ష‌కులు స్నాప్ చాట్‌ను క‌లిగియున్నారు..అంటూ ఆర్ఆర్ఆర్ అఫీషియ‌ల్ ట్విట‌ర్ హ్యాండిల్‌లో ఓ ట్వీట్ పోస్ట్ చేశారు.

#MaRRRchIsHere హ్యాష్ ట్యాగ్‌తో యూనిక్ ఫిల్ట‌ర్‌ను ఆర్ఆర్ఆర్ టీం విడుద‌ల చేసింది. నెటిజ‌న్లు కామెంట్స్ సెక్ష‌న్‌లో ఫొటోల‌ను ఫిల్ట‌ర్‌తో క‌లిపి నింపేయాలని..యూనిక్ ఫిల్ట‌ర్ అంటే ఏమిటో వివ‌రిస్తూ మ‌రో ట్వీట్ చేశారు. జూ.ఎన్టీఆర్ కొమ్రంభీం పాత్ర‌లో న‌టిస్తుండ‌గా..రాంచ‌ర‌ణ్ అల్లూరి సీతారామ రాజు పాత్ర‌లో న‌టిస్తోంది. బాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ అలియాభట్ సీత రోల్ పోషిస్తుండ‌గా..ఒలివియా మొర్రీస్ మ‌రో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ లో న‌టిస్తోంది.

MaRRRching towards the 25th!! 🐎🏍 #RRRMovie

Click a snap and slide for ‘MARRRCH IS HERE’ sticker on Snapchat across India🇮🇳

Share it to your streak partners and post your snaps on your walls with #MaRRRchIsHere 🔥🌊

Official Page – https://t.co/XEbPumhUX3 pic.twitter.com/1godorVAqt

— RRR Movie (@RRRMovie) March 1, 2022