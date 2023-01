January 19, 2023 / 03:55 PM IST

గతేడాది ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌, గంగూభాయ్‌ కథియావాడి, డార్లింగ్స్‌, బ్రహ్మాస్త్ర సినిమాలతో బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ విజయాలను ఖాతాలో వేసుకుంది బాలీవుడ్ (Bollywood) భామ అలియాభట్ (Alia Bhatt)‌. ఈ భామ నెట్ ఫ్లిక్స్ ఒరిజినల్ ఫిలిం Heart Of Stoneతో హాలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా అలియాభట్ అభిమానులు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న అప్‌డేట్ వచ్చింది.

అలియాభట్ హాలీవుడ్ డెబ్యూ మూవీ ప్రీమియర్‌ డేట్‌ను ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. స్పై థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో వండర్‌ వుమెన్ ఫేం గాల్‌ గాడట్‌, జేమి డోర్నన్‌ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఆగస్టు 11న ప్రీమియర్ కాబోతున్నట్టు ప్రకటించింది.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో అలియాభట్‌ ఇండో-అమెరికన్‌ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్‌ కెయ ధవన్‌గా నటిస్తోంది. టామ్‌ హార్పర్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. అలియాభట్ మరోవైపు కరణ్ జోహార్ దర్శకత్వంలో ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌లో రాకీ ఔర్‌ రాణీ కీ ప్రేమ్‌ కహానీ సినిమాలో నటిస్తోంది.

Here’s your first look at the biggest Netflix original films premiering in 2023! #NetflixSaveTheDates pic.twitter.com/kiRTNIzJbZ

— Netflix (@netflix) January 18, 2023