Rohith Nara Prathinidhi 2 Teaser Launch Time Is Out Now

Prathinidhi 2 | నారా రోహిత్ ప్రతినిధి 2 టీజర్‌ ఆన్‌ ది వే.. లాంఛ్ టైం ఫిక్స్

March 28, 2024 / 03:01 PM IST

Prathinidhi 2Teaser | బాణం సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై తొలిసారి హీరోగా మెరిశాడు నారారోహిత్ (Rohith Nara)‌. ఆ తర్వాత నటించిన సోలో, ప్రతినిధి సినిమాలు మిశ్రమ స్పందన రాబట్టుకున్నాయి. చివరగా వీర భోగ వసంత రాయలు సినిమాలో కనిపించిన నారా రోహిత్‌ ఐదేండ్ల తర్వాత ప్రతినిధి 2 (Prathinidhi 2)తో రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడని తెలిసిందే. ప్రముఖ జర్నలిస్ట్‌ మూర్తి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసిన ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. చాలా రోజులకు ప్రతినిధి 2 వార్త ఒకటి షేర చేశారు.

ఒక వ్యక్తి అన్ని అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా మరోసారి నిలబడితే.. అంటూ బ్యాక్ సైడ్‌ చేతులు పట్టుకున్న లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ప్రతినిధి 2 టీజర్‌ (Prathinidhi2 Teaser) రేపు రాబోతుందని తెలియజేశారు. ఇది మెగా అప్‌డేట్‌గా ఉండబోతుందని తెలిపారు. పొలిటికల్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్ కథాంశంతో తెరకెక్కిన ప్రతినిధి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కమర్షియల్‌గా ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్ అందుకోలేకపోయింది. కానీ టీవీలో ఈ చిత్రానికి మంచి స్పందన వచ్చింది. సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత నారా రోహిత్‌ రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న సినిమా కావడం.. అది కూడా ఫైర్ బ్రాండ్ మూర్తి డైరెక్షన్‌లో వస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

ప్రతినిధి 2 టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ ..

