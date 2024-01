January 4, 2024 / 12:30 PM IST

Eagle Movie | మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఈగల్‌ (Eagle). కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని (Karthik Ghattamaneni) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక ఈ మూవీలో అనుపమపరమేశ్వరన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. కావ్య థాపర్ మరో కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. సంక్రాతి కానుక‌గా ఈ సినిమాను జనవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయ‌నున్నారు. ఇక విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతుండటంతో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్‌ల‌ కోసం అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

తాజాగా ఈగ‌ల్ చిత్రం సెన్సార్ పూర్తి చేసుకున్న‌ట్లు చిత్ర బృందం వెల్ల‌డించింది. ఈగ‌ల్ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డ్ యూ/ఏ (𝗨/𝗔) స‌ర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. ఇక ఈ సినిమాకు సెన్సార్ బోర్డ్ ఒక్క క‌ట్ కూడా చెప్ప‌క‌పోవ‌డం విశేషం. అయితే ఈ సినిమా వాయిదా ప‌డ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ విషయ‌మే సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది. ఇప్ప‌టికే సంక్రాంతికి బాక్సాఫీసు వద్ద మహేష్ బాబు ‘గుంటూరు కారం’, వెంకటేష్ ‘సైంధవ్’ సినిమాలు థియేట‌ర్‌లు బుక్ చేసుకోగా.. ఉన్న కొన్ని థియేట‌ర్‌ల‌ను ‘హనుమాన్’ ద‌క్కించుకున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈగ‌ల్ విడుద‌ల అవ్వ‌డం ఆ మూవీకి పెద్ద మైన‌స్ అవుతుందని.. దీనిని వాయిదా వేసుకోవ‌డ‌మే బెట‌ర్ అని సినీ విశ్లేషకుల తెలుపుతున్నారు.

#Eagle : Postponed.

Most of Andhra Distributors of the film have been informed and they have started to inform theatres to go ahead make their own plans.

An official announcement expected before Friday. pic.twitter.com/fEoEfctg88

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) January 4, 2024