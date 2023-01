Ravanasura | సస్పెన్స్ గా రవితేజ రావణాసుర గ్లింప్స్ వీడియో

January 26, 2023 / 12:59 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరో రవితేజ (Ravi Teja)కు నేడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మాస్‌ మహారాజాకు బర్త్ డే విషెస్‌ తెలియజేస్తూ మేకర్స్‌ రావణాసుర (Ravanasura) గ్లింప్స్ వీడియో విడుదల చేశారు. భారీ భవంతిలో ఓ యువతిని ఎవరో కాల్చి చంపగా.. బ్లాక్ సూట్‌లో ఉన్న రవితేజ లోపలి నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది..? అనేది సస్పెన్స్ లో పెడుతూ రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

యూనిక్‌ థ్రిల్లర్‌ కాన్సెప్ట్‌తో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని సుధీర్‌ వర్మ (Sudheer Varma) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌, పూజిత పొన్నాడ, దక్షా నగార్కర్‌, ఫరియా అబ్దుల్లా, మేఘా ఆకాశ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో యువ నటుడు సుశాంత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. అభిషేక్ పిక్చర్స్‌, రవితేజ టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్లపై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీలో రావు రమేశ్‌, మురళీ శర్మ, సంపత్‌ రాజ్‌, నితిన్‌ మెహతా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

రావణాసుర చిత్రాన్ని 2023 ఏప్రిల్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌- భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. రవితేజ దీంతోపాటు పాన్‌ ఇండియా ప్రాజెక్టు టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావులో కూడా నటిస్తున్నాడు.

DEEP DOWN INSIDE,

WE ALL HAVE A VILLAIN

WAITING TO BE UNLEASHED.

