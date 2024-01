January 19, 2024 / 01:16 PM IST

Eagle Movie | టాలీవుడ్ మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఈగల్‌ (Eagle). కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని (Karthik Ghattamaneni) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక ఈ మూవీలో అనుపమపరమేశ్వరన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. కావ్య థాపర్ మరో కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. మొద‌ట ఈ సినిమాను సంక్రాతి కానుక‌గా జనవరి 13న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర బృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే.

అయితే సంక్రాంతికి గుంటూరు కారం, హ‌నుమాన్, సైంధ‌వ్, నా సామి రంగా సినిమాలు పోటీ పడ‌టం, థియేటర్ల కొరత ఉండటంతో ఈ సినిమాను వాయిదా వేసుకోమ‌ని అలాగే ఈ సినిమాకు ‘సోలో రిలీజ్ డేట్‌’ ఇస్తామ‌ని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సంస్థను కోరింది. దీంతో ఈ సినిమాను ఫిబ్రవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. అయితే ఫిబ్రవ‌రి 09న ఈగ‌ల్ సినిమాను విడుద‌ల చేయ‌నుండ‌గా.. దీనితో పాటు మరికొన్ని సినిమాలు విడుద‌ల కానున్నాయి. దీంతో చిత్ర విడుద‌ల తేదీపై ‘సోలో రిలీజ్ డేట్‌’ కావాలని నిర్మాణ సంస్థ ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌ను ఆశ్రయించింది. ఈగ‌ల్ సినిమాకు ఇచ్చిన సోలో రిలీజ్ మాటను నిలబెట్టుకోవాలని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఛాంబర్‌ను కోరింది. తమకు సోలో డేట్‌ వచ్చేలా సహకరించాలని ఫిల్మ్ ఛాంబర్‌కు లేఖ రాసింది.

Give us a ‘Solo’ release as promised, #Eagle producers sent a letter to the Telugu Film Chamber President/Secretary. pic.twitter.com/q8sq2iGwqJ

— Aakashavaani (@TheAakashavaani) January 19, 2024