March 25, 2023 / 12:28 PM IST

Ravanasura Movie Trailer | మాస్‌ మహారాజ రవితేజ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో తిరిగి ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. గతేడాది చివర్లో ‘ధమాకా’ అంటూ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర పటాసులు పేల్చిన రవన్న.. ఈ ఏడాది ‘వాల్తేరు వీరయ్య’తో మరో హిట్‌ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మెయిన్‌ హీరో చిరునే అయినా.. సినిమా సక్సెస్‌లో సగం క్రెడిట్‌ రవితేజకే దక్కింది. ప్రస్తుతం రవితేజ హ్యాట్రిక్‌పై కన్నేశాడు. ఆయన హీరోగా సుధీర్‌ వర్మ దర్శకత్వంలో ‘రావణాసుర’ అనే యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. ఇక సినిమాలోని పాటలైతే ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేశాయి. ఇదిలా ఉంటే మేకర్స్‌ తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు.

రావణాసుర ట్రైలర్‌ను మార్చి 28న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. సైకలాజికల్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రవితేజ నెగెటీవ్‌ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్‌ చేస్తున్నాడు. ర‌వితేజ‌కు జోడీగా అను ఇమాన్యూయేల్‌, మేఘా ఆకాశ్‌, ఫ‌రియా అబ్దుల్లాలు న‌టిస్తున్నారు. అక్కినేని సుశాంత్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్నాడు. అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌తో క‌లిసి ర‌వితేజ ఆర్‌టీ టీం వ‌ర్క్స్ బ్యాన‌ర్‌పై స్వీయ నిర్మాణంలో ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఇక ఈ మూవీను ఏప్రిల్‌ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

The fireworks will begin in advance for you all 🤗#RavanasuraTrailer on 28th March at 4:05 PM 😎#Ravanasura#RavanasuraOnApril7 pic.twitter.com/lE0DFISvUD

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) March 25, 2023