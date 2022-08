August 29, 2022 / 04:02 PM IST

Ravanasura Movie Climax shooting | ఫ‌లితంతో సంబంధంలేకుండా మాస్‌రాజా ర‌వితేజ‌ వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను ఓకే చేస్తూ షూటింగ్‌ల‌ను పూర్తి చేస్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ప్రేక్ష‌కుల‌నే కాదు మాస్‌రాజ అభిమానుల‌కు కూడా తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రిచింది. ఈ ఏడాది వ‌రుస‌గా రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అవ‌డంతో ర‌వితేజ కూడా నిరాశ‌చెందాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న త‌న త‌దుప‌రి సినిమాల‌పై పూర్తి దృష్టిని పెట్టాడు. ర‌వితేజ ప్ర‌స్తుతం మూడు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పై ఉంచాడు. అందులో ‘రావ‌ణాసుర‌’ ఒక‌టి. సుదీర్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. కాగా ప్ర‌స్తుతం మేక‌ర్స్ క్లైమాక్స్‌ ఎపిసోడ్‌ను చిత్రీక‌రిస్తున్నార‌ట‌.

చిత్రయూనిట్‌ రావ‌ణాసుర‌ క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్‌ను స్టైలిష్ యాక్ష‌న్ సీక్వెన్స్‌తో గ్రాండ్‌గా తెరకెక్కిస్తున్నార‌ట‌. క్లైమాక్స్ షూట్ కోసం మేక‌ర్స్ భారీ సెట్‌ను నిర్మించార‌ట‌. ఈ క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ మొత్తం ప్రేక్ష‌కుల‌కు కొత్త ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇస్తుంద‌ట‌. ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్ చాలా కొత్త‌గా ఉంటుంద‌ని మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఈ చిత్రంలో అక్కినేని సుశాంత్ కీల‌క‌పాత్రలో న‌టిస్తున్నాడు. ర‌వితేజ‌కు జోడీగా అను ఇమాన్యూయేల్‌, మేఘా ఆకాశ్‌, ఫ‌రియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌తో క‌లిసి ర‌వితేజ ఆర్‌టీ టీం వ‌ర్క్స్ బ్యాన‌ర్‌పై స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు.

‘Mass Maharaja’ back in 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍💪

Team #Ravanasura commences its climax shoot with a Stylish Action Sequence to be shot in a grander set on a Lavish Scale 💥💥💥@RaviTeja_offl @iamSushanthA @sudheerkvarma @rameemusic @ceciroleo @SrikanthVissa @AbhishekPicture @RTTeamWorks pic.twitter.com/UlvbzbqkVO

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) August 29, 2022