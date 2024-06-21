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Rashmika Mandanna | ముంబై అట‌ల్ సేతు బ్రిడ్జికి పగుళ్లు.. ట్రోల్ అవుతున్న రష్మిక మందన్న

Rashmika Mandanna | టాలీవుడ్ న‌టి రష్మిక మందన్న ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రోల్ అవుతుంది. ర‌ష్మిక ఇటీవ‌ల ముంబైలోని అటల్ బిహారీ వాజపేయి (అటల్ సేతు) బ్రిడ్జ్‌ను పోగుడుతూ ఒక వీడియో విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ముంబైలోని అటల్ సేతు బ్రిడ్జ్‌ను చూపిస్తూ బీజేపీ హాయంలో భార‌త‌దేశం రోజురోజుకి మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఈ వీడియోలో చెప్పుకోచ్చింది.

Rashmika Mandanna | ముంబై అట‌ల్ సేతు బ్రిడ్జికి పగుళ్లు.. ట్రోల్ అవుతున్న రష్మిక మందన్న

Rashmika Mandanna | టాలీవుడ్ న‌టి రష్మిక మందన్న ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో ట్రోల్ అవుతుంది. ర‌ష్మిక ఇటీవ‌ల ముంబైలోని అటల్ బిహారీ వాజపేయి (అటల్ సేతు) బ్రిడ్జ్‌ను పోగుడుతూ ఒక వీడియో విడుద‌ల చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ముంబైలోని అటల్ సేతు బ్రిడ్జ్‌ను చూపిస్తూ బీజేపీ హాయంలో భార‌త‌దేశం రోజురోజుకి మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఈ వీడియోలో చెప్పుకోచ్చింది. అయితే ఈ బ్రిడ్జికి తాజాగా పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

వ‌ర‌ల్డ్ క్లాస్ టెక్నాలజీతో రూ.18000 కోట్ల‌తో నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించి సంవ‌త్స‌రం కూడా కాక‌ముందే పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయని.. ఇది కచ్చితంగా ప్రభుత్వ వైఫల్యమేనని నెటిజ‌న్లు మండిపడుతున్నారు. ఇక ఈ బ్రిడ్జిపై వీడియో చేసిన న‌టి రష్మిక మందన్న ఇప్పుడు ఎందుకు స్పందించ‌ట్లేదు అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

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