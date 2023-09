Pushpa-2 Movie | పుష్ప-2 సెట్స్‌ నుంచి ఫోటో షేర్‌ చేసిన రష్మిక.. ఇల్లు ఇంద్రభవనంలా ఉందిగా..!

September 8, 2023 / 04:26 PM IST

Pushpa-2 Movie | పుష్ప సినిమాతో పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో క్రేజ్‌ దక్కించుకుంది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్న. ముఖ్యంగా శ్రీవల్లీ అంటూ బాలీవుడ్‌ ప్రియులు రష్మికను గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు. దాంతో రష్మికకు బాలీవుడ్‌ నుంచి బడా బడా ఆఫర్స్ వచ్చేశాయి. రిజల్ట్‌లు ఎలా ఉన్న ప్రేక్షకులు మాత్రం రష్మికను ఆదరిస్తూనే ఉన్నారు. ఇక ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ చేతిలో మూడు, నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో పుష్ప సీక్వెల్‌ ఒకటి. బన్నీ, సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సీక్వెల్‌పై జనాల్లో మాములు అంచనాల్లేవు. పైగా ఇటీవలే బన్నీతో పాటు దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌కు ఈ సినిమా తరుపున నేషనల్ అవార్డులు రావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్నంటాయి. ప్రస్తుతం సీక్వెల్‌ షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది.

ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా రష్మిక ఈ సినిమా సెట్స్‌ నుంచి ఓ ఫోటోను అభిమానులతో పంచుకుంది. ఫోటో చూస్తుంటే అదో ఇంద్రభవనంలా కనిపిస్తుంది. ఆకాశాన్నంటే ఎత్తులో బంగ్లా సెట్టింగ్‌ వేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ ఫోటోతో బన్నీ అభిమానులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇలానే అప్పుడప్పుడు ఫోటోలు మాతో పంచుకోండంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక ఇప్పటికే సినిమా షూటింగ్‌ సగం కంటే ఎక్కువే పూర్తయిందని సమాచారం. సరైన సమయం చూసి డేట్‌ను ఫిక్స్‌ చేయాలని మేకర్స్‌ చూస్తున్నారట. ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌ ప్రకారం వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌లో ఈ సినిమా రిలీజయ్యే చాన్స్‌ ఉందని తెలుస్తుంది.

ఎప్పుడొచ్చిన బాక్సాఫీస్‌ షేక్‌ అవడం మాత్రం పక్కా అని బన్నీ ఫ్యాన్స్‌ ధీమాగా ఉన్నారు. సుకుమార్‌ సైతం ప్రేక్షకుల అంచనాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా సినిమాను రూపొందిస్తున్నాడట. ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్‌ టాలీవుడ్‌ సహా అన్ని వుడ్‌లలోనూ సంచలనం సృష్టించింది. చిన్న గ్లింప్సే ఈ రేంజ్‌లో ఉంటే సినిమా ఇంక ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందోనని అప్పుడే ఊహల్లోకి వెళ్లిపోయారు. ఇక బన్నీ ఈ సినిమాతో వెయ్యి కోట్లు కొల్లగొట్టడం పక్కా అని ట్రేడ్ పండితులే చెబుతున్నారు. ఫాహద్‌ ఫాజిల్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాను మైత్రీ సంస్థ నిర్మిస్తుంది.

Our #Srivalli @iamRashmika shares her excitement with a pic from the lavish sets of #Pushpa2TheRule ❤️

Icon Star @alluarjun @aryasukku @ThisIsDSP #FahadhFaasil @SukumarWritings @TSeries pic.twitter.com/D4YYN67QDj

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) September 8, 2023