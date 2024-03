March 29, 2024 / 07:12 AM IST

Nene Subramanyam | విలన్‌గా, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా అలరించిన విలక్షణ నటుడు రావు రమేశ్‌ (Rao Ramesh) హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. రావు రమేశ్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ మారుతి నగర్‌ సుబ్రహ్మణ్యం (Maruti Nagar Subramanyam). మారుతి నగర్‌లో ఫన్‌ మొదలైంది. ఉగాది పచ్చడి, బెండకాయవేపుడుతోపాటు వినోదాత్మకంగా సాగే మారుతి సుబ్రహ్మణ్యం పాత్రతో ఈ ఉగాదిని జరుపుకోండి అంటూ గతేడాది విడుదల చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇటీవలే నేనే సుబ్రహ్మణ్యం లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పాటకు మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ నుంచి అదిరిపోయే స్పందన వస్తోంది. ఈ సాంగ్‌ యూట్యూబ్‌లో 1 మిలియన్‌కుపైగా వ్యూస్‌ సాధించి వైరల్ అవుతోంది. గళ్ల చొక్కా, లుంగీ గెటప్‌లో క్యారవాన్‌లో నుంచి షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లోకి రావు రమేశ్ అదిరిపోయే ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. డైరెక్టర్‌ యాక్షన్‌ అనగానే బెండకాయ వేపుడు లేదా డైలాగ్‌ చెప్తూ.. నవ్వు ఆపుకోలేకపోతున్నా డైరెక్టర్‌ అంటున్నాడు రావు రమేశ్‌.

ఈ వీడియోతో సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాడు డైరెక్టర్‌. ఈ చిత్రానికి హ్యాపీ వెడ్డింగ్ ఫేం లక్ష్మణ్‌ కార్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఇంద్రజ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. పీబీఆర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ బ్యానర్‌లో వస్తున్న రెండో చిత్రమిది.

నేనే సుబ్రహ్మణ్యం సాంగ్‌..

లొకేషన్‌లోకి రావు రమేశ్ ఎంట్రీ ఇలా..

🥁🥁🥁 *Fun starts in Maruthinagar..*

Team #Maruthinagarsubrahmanyam Wishes you all a #Happyugadi 🎉🎉.. Let us celebrate this #Ugadi with Ugadi pachadi and *#Bendakayavepudu* 😉😉😜 along with most entertaining character *#Maruthinagarsubrahmanyam* 😀😀#MNS pic.twitter.com/doqrYTmd5D

