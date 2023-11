November 24, 2023 / 11:25 AM IST

Sandeep Reddy vanga | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ (Ranbir Kapoor) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలో సందడి చేస్తుందా.. అని ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం యానిమల్‌ (Animal). అర్జున్‌ రెడ్డి, కబీర్‌ సింగ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అందించిన సందీప్‌ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy vanga) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో నేషనల్‌ క్రష్‌, కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రంఓ హిందీ, తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో డిసెంబర్‌ 1న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా రణ్‌బీర్ కపూర్‌ టీం బాలకృష్ణతో కలిసి సందడి చేసిందని తెలిసిందే. అయితే ఈ షోలో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించి మూవీ లవర్స్‌ను, ప్రత్యేకించి ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ను ఖుషీ చేశాడు రణ్ బీర్‌కపూర్‌. ఒకవేళ సందీప్ రెడ్డి వంగా నెక్ట్స్ సినిమా ప్రభాస్‌ అన్నతో చేస్తే.. ఒకవేళ నాకోసం ఏదైనా చిన్న పాత్ర రెడీ చేస్తే.. నేను నటించడానికి రెడీ.. అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ప్రభాస్‌ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. మరోవైపు మారుతి డైరెక్షన్‌లో కూడా ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. వరుస ప్రాజెక్టులను లైన్‌లో పెట్టిన ప్రభాస్‌ మరి సందీప్ రెడ్డితో సినిమా చేస్తాడా..? లేదా అన్నది రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది.

ఇటీవలే అన్‌స్టాపబుల్‌ విత్‌ ఎన్‌బీకే (Unstoppable With NBK)షోలో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌, రష్మిక మందన్నా, సందీప్‌ రెడ్డి టీం సందడి చేసింది. రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ ఎంట్రీలోనే బాలకృష్ణ ఫేమస్ డైలాగ్‌ ఫ్లూటు జింక ముందు ఊదు, సింహం ముందు కాదు చెప్పాడు. అనంతరం బాలకృష్ణతో హీరోహీరోయిన్లు ఇద్దరూ కలిసి డ్యాన్స్‌ కూడా చేశారు. యానిమల్‌ చిత్రంలో బాబీ డియోల్‌, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్‌, ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా, కృషన్‌ కుమార్‌, మురద్‌ ఖేతని నిర్మిస్తున్నారు.

“#SandeepReddyVanga‘s Next Film is with #Prabhas Anna, If he has a Small Role for me I would love to be part of #Spirit 🔥”

– #RanbirKapoor During #AnimalTheFilm Promotions pic.twitter.com/PlQpHVsJgn

