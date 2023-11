November 25, 2023 / 03:23 PM IST

Animal Movie Promotions | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ (Ranbir Kapoor) తన తదుపరి చిత్రం ‘యానిమల్’ ప్రమోషన్‌లో బిజీగా ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. అర్జున్‌ రెడ్డి (Arjun Reddy) ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Vanga) డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌స్తున్న ఈ మూవీపై ఆడియెన్స్‌ ఏ రేంజ్‌లో అంచనాలు పెట్టుకుంటారో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా.. సినీ ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది.

అయితే ఈ మూవీ తెలుగు ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా సందీప్ రెడ్డి వంగా, రష్మికలతో పాటు రణ్‌బీర్ కపూర్ లు బాల‌కృష్ణ‌ అన్‌స్టాపబుల్ షోకు వ‌చ్చారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఎపిసోడ్ ప్ర‌ముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‍ఫామ్‍ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఇక ఈ ఎపిసోడ్ ఫ‌న్నీగా సాగడంతో ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్‌లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. అయితే ఈ ఎపిసోడ్‌లోని ఒక సీన్‌లో టాటూల గురించి చ‌ర్చ రాగా.. రణబీర్ కపూర్ తన కుమార్తె పేరు రాహా (Raha)ను టాటూగా వేయించుకున్నట్లు తెలిపాడు, కాగా.. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

