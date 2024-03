March 27, 2024 / 04:26 PM IST

Ranbir Kapoor | బాలీవుడ్‌ (Bollywood)లో అమ్మాయిల ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఎక్కువగా ఉన్న సూపర్ హ్యాండ్‌సమ్‌ల్లో ఒకడు రణ్‌బీర్‌ కపూర్ (Ranbir Kapoor)‌. ఈ స్టార్ హీరో చివరగా సందీప్‌ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్‌లో యానిమల్ సినిమాలు నటించిన విషయం తెలిసిందే. తండ్రీ కొడుకుల సెంటిమెంట్‌తో సాగే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. కాగా రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ బ్రహ్మాస్త్ర ప్రాంఛైజీలో నటించాల్సి ఉండగా.. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక అప్‌డేట్‌ రావాల్సి ఉంది.

తాజాగా రణ్ బీర్‌కపూర్ ఓ ఖరీదైన బంగ్లా దగ్గర ప్రత్యక్షమైన వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ రణ్ బీర్‌కపూర్ ఎక్కడికెళ్లాడనే కదా మీ డౌటు. ఈ స్టార్‌ యాక్టర్‌ బాంద్రాలో ఎంతో ఇష్టంగా నిర్మించుకుంటున్న కొత్త ఇంటికి వెళ్లాడు. నిర్మాణదశలో ఉన్న ఇంటి పనులను పర్యవేక్షించేందుకు తల్లి నీతూకపూర్‌, అలియాభట్‌తో కలిసి వెళ్లాడు. బిల్డింగ్‌పైనున్న రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ను అక్కడే ఉన్న మీడియా తమ కెమెరాలో బంధించింది.

ఈ ఫొటోలు, విజువల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. రణ్ బీర్‌కపూర్ త్వరలోనే కొత్త ఇంట్లోకి మారడం ఖాయమైనట్టేనని తాజా ఫొటోలు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.

కొత్తింటి ఫొటోలు..

