Rangasthalam | జపనీయులనూ ఫిదా చేస్తున్న రాంచరణ్‌.. తగ్గని రంగస్థలం క్రేజ్‌

July 16, 2023 / 11:06 AM IST

Rangasthalam | ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాతో గ్లోబల్ స్టార్‌గా మారిపోయాడు టాలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో రాంచరణ్‌ (Ram Charan). ఈ సినిమాతో వరల్డ్‌వైడ్‌గా సూపర్ పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నాడు. తాజాగా మరోసారి గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు రాంచరణ్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దర్శకత్వంలో నటించిన మూవీ రంగస్థలం (Rangasthalam). 2018 మార్చి 30న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన రంగస్థలం రాంచరణ్‌ను నటుడిగా మరో రేంజ్‌కు తీసుకెళ్లిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

రంగస్థలం జపాన్‌ (Japan)లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రం జపనీయులను కూడా ఇంప్రెస్‌ చేస్తోంది. రాంచరణ్ హర్ట్‌ టచింగ్ యాక్టింగ్‌కు జపాన్ మూవీ లవర్స్‌ ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ చిత్రం జపాన్‌లోనూ తన రేంజ్‌ ఏంటో చూపిస్తోంది. ట్రేడ్ అనలిస్ట్‌ రమేశ్‌ బాలా అందించిన సమాచారం ప్రకారం రంగస్థలం జపాన్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 70 థియేటర్లలో విడుదలైంది. తొలి రోజు 2.5 మిలియన్ యెన్‌ (రూ.14,79,460) వసూళ్లు చేసింది. దీంతో జపాన్‌లో తొలి రోజు అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన భారతీయ సినిమాగా రంగస్థలం అరుదైన రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది.

రంగస్థలం తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు వరల్డ్‌ వైడ్‌గా మొత్తం రూ.215 కోట్లకుపైగా గ్రాస్‌ను రాబట్టి అప్పట్లో టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఖండాంతరాల్లో తన సత్తా చాటుతూ ఇండియన్‌ సినిమా గొప్పదనాన్ని మరోసారి చాటి చెబుతోంది. ఇప్పటికే జపాన్‌లోని ఓ థియేటర్‌లో జపనీస్‌ భాషలో డిజైన్ చేసిన రంగస్థలం పోస్టర్‌ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. రంగస్థలం అనే గ్రామం చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో చెన్నై సుందరి సమంత ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. జగపతిబాబు విలన్‌గా నటించగా.. ఆది పినిశెట్టి, నరేశ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. పూజా హెగ్డే స్పెషల్ సాంగ్‌లో మెరిసింది. అనసూయ భరద్వాజ్‌ మరో కీలక పాత్ర పోషించింది.

Actor @AlwaysRamCharan ‘s #Rangasthalam breaks all records with its #Japan Release- Nets 2.5 million yen in 70 screens on Day 1!

Making it the Highest collected Indian Movie on Day 1 in #Japan ! pic.twitter.com/0KNmoiGzSp

— Ramesh Bala (@rameshlaus) July 16, 2023