July 11, 2023 / 03:23 PM IST

Ismart Shankar-2 | హిట్టయిన సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుందంటే ప్రేక్షకుల్లో ఓ రేంజ్‌లో అంచనాలు ఉంటాయి. అలాంటి అంచనాలతో రూపొందుతున్న సినిమానే డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌. నాలుగేళ్ల క్రితం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ కొల్లగొట్టిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పటికీ టాలీవుడ్‌ మోస్ట్‌ ప్రాఫిటెబుల్‌ మూవీస్‌ లిస్ట్‌లో ఇది ఒకటి. సినిమా కొన్న బయ్యర్లకు రెట్టింటు లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది. ఇక అప్పటివరకు లవర్‌ బాయ్‌ రోల్స్‌తో అదరగొట్టిన రామ్‌ పోతినేని.. తొలిసారి మాస్‌ క్యారెక్టర్‌లో ఇరగదీశాడు. ఈ సినిమాతో రామ్‌కు మాస్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్‌ వచ్చింది. ఇక ఇటీవలే ఘనంగా ఈ సినిమా సీక్వెల్ లాంచ్‌ అయింది.

బుధవారం నుంచి ఈ సినిమా రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ జరపుకోనుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా రామ్‌ పోతినేని తన లుక్‌ను మార్చేశాడు. మళ్లీ ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ లుక్‌లోకి వచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను మేకర్స్‌ తాజాగా రిలీజ్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం అది నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. ఇక ఈ సీక్వెల్‌ సినిమాను కూడా పూరీ స్వీయ నిర్మాణంలో చార్మీతో కలిసి రూపొందిస్తున్నాడు. సీక్వెల్‌లో రామ్‌కు జోడీగా శ్రద్దా కపూర్‌, మీనాక్షీ చౌదరీలు నటించనున్నట్లు టాక్‌. ఇక ఈ సారి మరింత మాస్‌గా, గ్రాండ్‌ స్కేల్‌లో పాన్‌ ఇండియా సినిమాగా డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ను తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రబృందం వెల్లడించింది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 8న ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

Our ISMART SHANKAR is baaackkk, and this time as #DoubleISMART 🤙

All set to begin the madness from Tomorrow in Mumbai ✨

Ustaad @ramsayz #RAmPOthineni #PuriJagannadh @IamVishuReddy @PuriConnects

pic.twitter.com/DVj4ZntlPL

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) July 11, 2023