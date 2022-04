April 14, 2022 / 08:40 PM IST

గోల్డ్ మైన్స్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన చిత్రం కేజీఎఫ్ చాఫ్ట‌ర్ 2 (KGF chapter 2). క‌న్న‌డ స్టార్ హీరో య‌శ్ హీరోగా న‌టించిన ఈ చిత్రం బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. త‌ల్లి సెంటిమెంట్‌, హీరో ఎలివేష‌న్స్ , యాక్ష‌న్ స‌న్నివేశాలు, సాంగ్స్..ఇలా ప్ర‌తీ ఒక్క‌టి థియేట‌ర్ల‌లో ప్రేక్ష‌కులకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించేలా ఉన్నాయి. కేజీఎఫ్ నుంచి డ‌బుల్ స‌క్సెస్ అందుకోవ‌డం గ్యారంటీ అని సినీ జ‌నాల స్పంద‌న‌ను బ‌ట్టి అర్థ‌మ‌వుతుంది.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా డైరెక్ట‌ర్ రాంగోపాల్ వ‌ర్మ (Ram Gopal Varma)ఈ సినిమాపై త‌న‌దైన స్టైల్‌లో ట్వీట్ పెట్టి..టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారిపోయాడు. వ‌ర్మ బాలీవుడ్ (Bollywood) ను కోట్ చేస్తూ ట్వీట్ చేయ‌డం ఇపుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కేజీఎఫ్ 2 ఓపెనింగ్ క‌లెక్ష‌న్ల‌నుద్దేశించి ట్వీట్ చేశాడు. బాలీవుడ్ లో భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబ‌ట్టిన చిత్రాల లిస్టును షేర్ చేస్తూ..బాలీవుడ్ మార్కెట్‌లో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్ క‌లెక్ష‌న్లు సాధించిన చిత్రాలుగా క‌న్నడ డ‌బ్బింగ్ మూవీ కేజీఎఫ్ 2, తెలుగు డ‌బ్బింగ్ మూవీ బాహుబ‌లి 2 ఉండ‌టం ప‌ట్ల‌…హిందీ ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీ (బాలీవుడ్‌) ఏం ఆలోచిస్తుంద‌ని..మీరు అనుకుంటున్నారు..అని అడుగుతూ ట్వీట్ చేశాడు వ‌ర్మ‌.

What do you think the Hindi film industry (aka Bollywood) will be thinking about how a Kannada dubbed film #KGF2 and a Telugu dubbed film #Bahubali2 are the biggest ever openers in the history of Hindi cinema ???😳😳😳 pic.twitter.com/ZChVOqOq8z

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) April 14, 2022