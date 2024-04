April 13, 2024 / 05:40 PM IST

Ram Charan | గ్లోబ‌ల్ స్టార్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ డాక్టరేట్‌ అందుకున్నారు. తమిళనాడుకు చెందిన వేల్స్ యూనివర్శిటీ శ‌నివారం నిర్వహించిన స్నాతకోత్సవం సందర్భంగా.. ముఖ్య అతిథిగా వ‌చ్చిన ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ (AICTE) చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ టీజీ సీతారాం రామ్ చ‌ర‌ణ్‌కు గౌరవ డాక్టరేట్ సర్టిఫికెట్‌ను ప్రదానం చేశారు. దీంతో టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్‌గా చిన్న వ‌య‌సులోనే డాక్ట‌రేట్ అందుకున్న వ్య‌క్తిగా రామ్ చ‌ర‌ణ్(39) నిలిచాడు. ఇక చ‌ర‌ణ్‌కు ఈ అరుదైన గౌరవం దక్కడంతో ఆయన అభిమానులు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు. ఎక్స్ వేదిక‌గా ఆయ‌న‌కు శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతున్నారు. అంత‌కుముందు ఈ వేడుక‌కు హాజరు కావడానికి రామ్ చరణ్ చెన్నై చేరుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. చరణ్ తో పాటు ఆయన భార్య ఉపాసన, కూతురు క్లీంకార కూడా చెన్నైకి వెళ్లారు.

#VelsUniversityConvocation Thiru @alwaysramcharan has arrived along with other esteemed guests @Donechannel1 @VelsFilmIntl #DrIshariGanesh pic.twitter.com/F2SGpwuuKx

