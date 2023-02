RC15 Movie | కియారా-సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాలకు RC15 టీమ్‌ స్పెషల్‌ వీడియో

February 13, 2023 / 01:23 PM IST

Kiara-sidharth Malhotra | రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా శంకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ప్రాజెక్ట్‌ ‘RC15’. దిల్‌రాజు నిర్మిస్తున్న ఈసినిమాలో కియారా అద్వాణీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. కాగా కియారా తాజాగా బాలీవుడ్‌ నటుడు సిద్దార్థ్‌ మల్హోత్రాను వివాహం చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా RC15 చిత్రబృందం ఈ జోడీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. చిత్రయూనిట్‌ మొత్తం పూలు చల్లుతూ ఓ స్పెషల్‌ వీడియాను షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. కాగా తాజాగా ఈ వీడియోపై కియారా స్పందించింది.

ఇది నాకెంతో ఆనందాన్నిచ్చింది. మీరంతా నాపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు అంటూ ఇన్‌స్టా స్టోరీలో పెట్టింది. ఇలా RC15 టీమ్‌మొత్తం ఒకదగ్గరే కనిపించే సరికి మెగా అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు. పొలిటికల్‌ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో చరణ్‌ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లీకైన చరణ్‌ లుక్స్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొల్పాయి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ కర్నూలులో జరుగుతుంది. ఇక ఈ సినిమాను శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై దిల్‌రాజు అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఎస్‌.జే సూర్య, సునీల్‌ కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. నటి అంజల్‌, రామ్‌ చరణ్‌ భార్యగా కనిపించనుంది.

Team #RC15 #SVC50 wishes @SidMalhotra and @advani_kiara a very happy married life!

Wishing you a lifetime of happiness, love and light❤

Megapower Star @AlwaysRamCharan @shankarshanmugh @DOP_Tirru @MusicThaman @SVC_official pic.twitter.com/GsppqJ8sgI

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) February 13, 2023