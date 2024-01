January 26, 2024 / 03:23 PM IST

Ram Charan – Allu Arjun | భార‌తదేశ రెండో అత్యున్నత పౌరపురస్కారం (Padma Vibhushan) పద్మవిభూషణ్‌కు ఈ ఏడాది అగ్ర కథానాయకుడు, మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi)తో పాటు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ఎంపిక అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఇద్దరు తెలుగువారికి ఈ అవార్డు వరించడంతో.. సినీ, రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖుల‌తో పాటు అభిమానులు చిరంజీవి, వెంకయ్య నాయుడుల‌కు శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతున్నారు.

చిరంజీవికి పద్మవిభూషణ్ రావడంపై టాలీవుడ్ న‌టుడు అల్లు అర్జున్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. సోష‌ల్ మీడియా వేదికగా ఆయన స్పందిస్తూ… దేశంలోనే రెండో అత్యున్నతమైన పౌర పురస్కారం పద్మ విభూషణ్‌కు ఎంపికైనందుకు మన మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు. కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు, తెలుగు ప్రజలకు ఇదొక గొప్ప గౌరవం. ఈ అచీవ్ మెంట్ ను ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నా.మేము గర్వపడేలా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు’ అంటూ అల్లు అర్జున్ రాసుకోచ్చాడు.

Congratulations to our megastar @KChiruTweets garu for the prestigious honour of Padma Vibhushan . What an honour for the family , fans & telugu people . I feel so elated & honoured by this achievement . Thank you for making us all soo proud 🙏🏽 pic.twitter.com/f7PZg7Z3yr

— Allu Arjun (@alluarjun) January 26, 2024