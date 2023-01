Rajinikanth | వీరసింహారెడ్డిని అభినందించిన రజనీకాంత్‌.. భావోద్వేగానికి గురైన గోపిచంద్‌ మలినేని

January 30, 2023 / 10:49 AM IST

Rajinikanth Praises Gopichand Malineni | బాలకృష్ణ కెరీర్‌లో అత్యధిక కలెక్షన్‌లు రాబట్టిన సినిమాగా ‘వీరసింహారెడ్డి’ నిలిచింది. భారీ అంచనాల నడుమ సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజైన ఈ సినిమా అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది. తొలిరోజే ఏకంగా హాఫ్‌ సెంచరీ గ్రాస్‌ను రాబట్టి బాలయ్య చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇక పండగ సీజన్‌ను బాగా క్యాష్‌ చేసుకున్న వీరసింహా రెండు వారాల్లోనే బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ సాధించి బాలయ్యకు వరుసగా రెండో విజయం వరించింది. మొదటి డివైడ్‌ టాక్‌ వచ్చినా పండగ సీజన్‌ కావడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్‌లకు పరుగులు తీశారు. ప్రేక్షకులే కాక, సినీ సెలబ్రెటీల సైతం వీరసింహా కోసం బారులు తీశారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా సూపర్‌ స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ వీరసింహారెడ్డి సినిమాను చూసి చాలా ఇష్టపడ్డాడు.

ఈ విషయాన్ని గోపిచంద్‌ మలినేని అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. సూపర్‌ స్టార్‌ రజినీకాంత్‌ వీరసింహారెడ్డి సినిమా చూసి తనకు ఫోన్‌ చేసి అభినందించినట్లు తెలిపాడు. రజనీకాంత్‌ తనను ప్రశంసించడంతో చాలా భావోద్వేగానికి గురైనట్లు వెల్లడించాడు. అంతేకాకుండా ఇది ప్రపంచంలోనే అన్నిటికంటే నాకు ఎక్కువ థ్యాంక్యూ రజనీ సర్‌ అంటూ ఎమోషనల్‌ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

గోపిచంద్‌ మలినేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మించింది. బాలయ్యకు జోడీగా శృతిహాసన్‌ నటించింది. వరలక్ష్మీ కీలకపాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాలో దునియా విజయ్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్ర పోషించాడు. ధమన్‌ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు రూ.130 కోట్ల వరకు గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసింది.

This is a surreal moment for me🤩🤗

Received a call from the Thalaivar, The Superstar @rajinikanth sir. He watched #VeeraSimhaReddy and loved the film.

His Words of praise about my film and the emotion he felt are more than anything in this world to me. Thankyou Rajini sir🙏

— Gopichandh Malineni (@megopichand) January 29, 2023