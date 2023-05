May 18, 2023 / 03:28 PM IST

Thalaivar 171 |తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న జైలర్‌ షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. తలైవాకు ‌169వ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న జైలర్‌ గ్లింప్స్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది. సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నాడు. మరోవైపు జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 170 (Thalaivar 170) కూడా ప్రకటించేశాడు.

టాప్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్న తలైవా 170 వచ్చే ఏడాది థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. కాగా రజినీకాంత్‌ వీటితోపాటు తలైవా 171 (Thalaivar 171)ను కూడా ట్రాక్‌పై తీసుకొస్తున్నాడని ఇప్పటికే వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. స్టార్ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (lokesh-kanagaraj)ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్‌ చేయబోతున్నాడని అప్‌డేట్స్ వచ్చాయి.

అయితే దీనిపై డైరెక్టర్ కమ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ మిస్కిన్‌ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ నెక్ట్స్ సినిమా రజినీకాంత్‌తో ఉండబోతుందని మిస్కిన్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చి.. అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపాడు. అంతేకాదు ఇదే రజినీకాంత్‌ చివరి సినిమా కూడా కావొచ్చని చెప్పాడు. మరి ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ ఏ జోనర్‌లో ఉండబోతుంది. రజినీకాంత్‌ను ఎలా చూపించడబోతున్నాడనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. లోకేశ్ ప్రస్తుతం విజయ్‌తో లియో షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు.

కాగా యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న జైలర్‌లో కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు, మోహన్‌ లాల్‌, సునీల్‌, తమన్నా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

#Thalaivar171 – Mysskin Confirms in a Recent Interview That #LokeshKanagaraj ‘s Next film is With Superstar #Rajinikanth ..🔥 pic.twitter.com/6DMXvKzMpv

Looks like #Thalaivar171 combo is almost confirmed 🔥⭐️

As per director #Mysskin who has recently acted #LokeshKanagaraj’s #LEO says “Lokesh Kanagaraj’s NEXT film with SUPERSTAR #Rajinikanth. It may be Rajini’s LAST film🤝. It’s a PROUD moment for Lokesh as Rajini sir himself… https://t.co/Plqvdvw8IU

— Cinema Calendar (@CinemaCalendar) May 18, 2023