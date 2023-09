September 7, 2023 / 10:48 AM IST

Jailer Movie OTT | సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ (Super Star Rajinikanth) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం జైలర్‌ (Jailer). త‌మ‌న్నా, రమ్యకృష్ణ కథానాయిక‌లుగా నటించిన ఈ సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ సాధించింది. అనిరుధ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని కళానిధి మారన్ నిర్మించాడు. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.650 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ కలెక్షన్లు రాబట్టింది ఈ చిత్రం. ఇక తమిళంలో ఈ మార్క్‌ అందుకున్న రెండో సినిమాగా జైలర్‌ నిలిచింది. తొలిస్థానంలో రోబో 2.o ఉంది. రోబో సీక్వెల్ ఈ రికార్డును పది రోజుల్లో అందుకోగా.. జైలర్‌ 18రోజుల్లో సాధించింది. అయితే ఆగ‌ష్టు 10న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం నెల తిరగకుండానే ఓటీటీ లాక్ చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

ఈ సినిమా తాజాగా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ‘అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో’ (Amazon Prime Video)లో ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ అవుతుండ‌గా.. ఈ విషయాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. ఇక ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాష‌ల్లో అందుబాటులో ఉంది.

a tale of emotions, power and justice! 🔥#JailerOnPrime, watch nowhttps://t.co/MVu6g3WaWM pic.twitter.com/EG5qhMVUi3

— prime video IN (@PrimeVideoIN) September 6, 2023