June 1, 2023 / 08:04 PM IST

Jailer | తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటిస్తోన్న మోస్ట్‌ అవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి జైలర్ (Jailer). యాక్షన్‌ కామెడీ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్‌, టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సునీల్‌, తమన్నా, కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు, వసంత్‌ రవి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా తలైవా టీం నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. జైలర్‌ షూటింగ్ పూర్తయింది.

ఈ సందర్భంగా సెట్స్‌లో రజినీకాంత్‌, నెల్సన్‌ దిలీప్‌కుమార్‌, తమన్నా అండ్ టీం కేక్‌ కట్‌ చేసి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం ఇంటర్‌నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్‌ జైలర్‌గా ఆగస్టు 10న వేట షురూ చేయనున్నట్టు మేకర్స్ ఇప్పటికే అప్డేట్ అందించారు. జైలర్‌ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన మోహన్‌ లాల్‌, సునీల్‌, తమన్నా (Tamannaah) పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. జైలర్‌ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

రజినీకాంత్‌ దీంతోపాటు జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 170 (Thalaivar 170)కూడా ప్రకటించాడని తెలిసిందే. వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. మరోవైపు లోకేశ్‌ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తలైవా 171 కూడా చేయనుండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

రజినీకాంత్‌ జైలర్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..

తమన్నా గ్లామరస్ లుక్‌..

.@tamannaahspeaks from the sets of #Jailer

@rajinikanth @Nelsondilpkumar @anirudhofficial pic.twitter.com/sKxGbQcfXL

— Sun Pictures (@sunpictures) January 19, 2023