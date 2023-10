Thalaivar 170 Movie | రజనీ సినిమాలో రానా దగ్గుబాటి..!

October 3, 2023 / 01:50 PM IST

Thalaivar 170 Movie | దాదాపు పుష్కర కాలం తర్వాత జైలర్‌తో రజనీ భీభత్సమైన హిట్టు కొట్టాడు. హిట్టంటే మళ్లీ ఆశా మాశీ హిట్టు కాదు. కొడితే ఏకంగా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఆరొందల కోట్ల రీ సౌండ్‌ వినిపించింది. రోబో తర్వాత ఆ స్థాయి హిట్టు పడలేదే అని నిరాశలో ఉన్న తలైవా ఫ్యాన్స్‌కు చొక్కాలు చింపుకునే రేంజ్‌ బొమ్మ పడింది. రజనీకి సరైన కథ పడితే అవుట్‌ పుట్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందోనని జైలర్‌తో స్పష్టమైంది. ముఖ్యంగా రజనీ సినిమాలకు తెలుగునాట హౌజ్‌ ఫుల్ బోర్డ్‌లు చూసి ఎన్నో ఏళ్లయింది. 2.ఓ, కబాలి, పేట వంటి సినిమాలు బాగానే ఆడినా.. కమర్షియల్‌గా పెద్దగా సక్సెస్‌ కాలేకపోయాయి. దాంతో రజనీ క్రేజ్‌ అంతకంతకూ పడిపోతూ వచ్చింది. అయితే ఇన్నాళ్లు తగ్గుతూ వచ్చిన మార్కెట్‌ను జైలర్‌తో మళ్లీ పుంజుకునేలా చేసుకున్నాడు తలైవా.

ప్రస్తుతం అదే జోరులో T.G.జ్ఞానవేల్ సినిమాను పట్టాలెక్కించాడు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది. ఇక రోజు రోజుకు ఈ సినిమాపై అంతకంతకూ అంచనాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ముగ్గురు హీరోయిన్‌లు ఈ సినిమా కాస్ట్‌లో భాగం అవగా.. తాజాగా భళ్లాల దేవుడు రానా దగ్గుబాటి కూడా చేశారు. ఈ సినిమాలో రానా కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. తాజాగా మేకర్స్‌ రానా ఈ సినిమాలో భాగమైనట్లు అఫీషియల్‌గా ప్రకటించారు.

ఇక జైభీమ్‌ తర్వాత T.G.జ్ఞానవేల్ తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా కావడంతో అందరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది. లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచందర్‌ సంగీతం అందించనున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ద్వితియార్థంలో రిలీజ్‌ చేయాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

The dapper & supercool talent 😎 Mr. Rana Daggubati ✨ on board for #Thalaivar170🕴🏼#Thalaivar170Team has gotten even more charismatic 🌟 with the addition of the dashing @RanaDaggubati 🎬🤗✌🏻@rajinikanth @tjgnan @anirudhofficial @officialdushara @ritika_offl @ManjuWarrier4… pic.twitter.com/tzF0njVN3h

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) October 3, 2023