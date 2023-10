Rajasekhar | రాజశేఖర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది..?

October 18, 2023 / 07:44 PM IST

Rajasekhar | ఒకప్పుడు తెలుగులో రాజశేఖర్ అంటే చాలా ఇమేజ్ ఉండేది.. క్రేజ్ కూడా ఎక్కువగానే ఉండేది. ముఖ్యంగా 90వ దశకంలో చిరంజీవి, బాలకృష్ణ లాంటి హీరోలతో పోటీపడి మరీ సినిమాలు చేశాడు రాజశేఖర్. అయితే 2000 సంవత్సరం తర్వాత ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా వెనకబడిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఆయన నుంచి సినిమాలు వచ్చినా కూడా ప్రేక్షకులు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఒకటి అర విజయాలు తప్పిస్తే రాజశేఖర్ నుంచి గుర్తుంచుకోదగ్గ సినిమాలు కూడా రాలేదు. ఎవడైతే నాకేంటి, మా అన్నయ్య, గోరింటాకు ఇలా ఏవో మూడు నాలుగు సినిమాలు మాత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓకే అనిపించాయి. మిగిలిన ఏ ఒక్కటి కూడా రాజశేఖర్ కోరుకున్న విజయం తీసుకురాలేదు. గరుడవేగ లాంటి సినిమా మంచి టాక్ తెచ్చుకున్నా కూడా కలెక్షన్స్ రాలేదు. ఆ తర్వాత వచ్చిన కల్కి సినిమా కూడా ప్రేక్షకులు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.

ఇక గడ్డం గ్యాంగ్, శేఖర్ లాంటి సినిమాలు వచ్చినట్టు కూడా ప్రేక్షకులకు ఐడియా లేదు. ఇలాంటి సమయంలో కూడా ఆయన హీరోగా నటించడం అంటే అంత చిన్న విషయం కాదు. ఆ విషయం ఇన్ని సంవత్సరాలకు ఆయన గుర్తించాడు. అందుకే నితిన్ సినిమాలో సపోర్టింగ్ రోల్ చేస్తున్నాడు. వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీమ్యాన్‌ సినిమాలో రాజశేఖర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. తాజాగా ఆయన షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయిన వీడియో కూడా విడుదల చేశారు దర్శక నిర్మాతలు. ఇందులో యాంగ్రీ యంగ్ మాన్ రోల్‌లోనే నటిస్తున్నాడు రాజశేఖర్. అది విలన్ పాత్ర లేదంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టా అనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్. పాత్ర ఏదైనా కూడా రాజశేఖర్ అందులో నటిస్తే ఖచ్చితంగా అది స్పెషల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు శ్రీకాంత్, జగపతిబాబు లాంటి సీనియర్ హీరోలు తెలుగులో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా మారారు.. అయితే వాళ్లు ఇప్పుడు కాస్త ఓల్డ్ అయిపోయారు. కొత్త వాళ్లను కోరుకుంటున్నారు మన హీరోలు కూడా.

The Most Celebrated Angry Man of Telugu Cinema and the epitome of versatility #Rajasekhar garu has set foot on the sets of #ExtraOrdinaryMan 🤩🔥🤙🏾

His Fiery Performance is going to spellbind you ❤️‍🔥#ExtraOrdinaryManOnDec8th@actor_nithiin @sreeleela14 @vamsivakkantham… pic.twitter.com/N5DeC1fxVo

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) October 16, 2023