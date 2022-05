May 28, 2022 / 07:29 PM IST

Rajamandri Rose Milk | జై జాస్తి, అనంతిక హీరో హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్న చిత్రం రాజ‌మండ్రి రోజ్ మిల్క్‌. నాని బండ్రెడ్డి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. యూత్ ఫుల్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్ర ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను క్రియేటీవ్ డైరెక్ట‌ర్ సుకుమార్ విడుద‌ల చేశాడు. తాజాగా విడుద‌లైన ఈ పోస్ట‌ర్ ప్రేక్ష‌కులను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఈ క్ర‌మంలో ద‌ర్శ‌కుడు నాని మాట్లాడుతూ ‘పూర్తి వినోదాత్మ‌కంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం కాలేజీ రోజుల‌ను, కాలేజ్‌లో జ‌రిగిన మ‌ర‌పురాని సంఘ‌ట‌న‌లను గుర్తుచేస్తుందని’ తెలిపాడు.

అనంత‌రం నిర్మాత మాట్లాడుతూ ‘జూన్ 10 నుంచి రెండ‌వ షెడ్యూల్‌ను రాజమండ్రి, వైజాగ్‌లో చిత్రీక‌రించి సెప్టెంబ‌ర్‌లో సినిమాను విడుద‌ల చేస్తాం’ అని వెల్ల‌డించాడు. ఈ చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడ‌క్ష‌న్, ఇంట్రూప్ సంస్థ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై డి. సురేష్ బాబు, ప్ర‌దీప్ ఉప్ప‌ల‌పాటి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వెన్నెల కిషోర్‌, ప్ర‌వీణ్‌, ప్ర‌ణీత ప‌ట్నాయ‌క్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గోవింద్ వ‌సంత్, అజ‌య్ అర‌సాడ‌, య‌శ్వంత్ నాగ్, భ‌ర‌త్-సౌర‌భ్‌లు సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ముఖేష్, శ‌క్తి అర‌వింద్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌లుగా ప‌నిచేస్తున్నారు.

Meet our cheesy Chaitu and crazy Keerthy. You'll get to know them soon!

Presenting the first look of our cute little film #RajahmundryRoseMilk

Thank you @aryasukku garu for launching 😍#RRMMOVIE @introupe_films@naanigadu ⁦@vennelakishore⁩

⁦@SureshProdns⁩ pic.twitter.com/1N6d46radF

— Maduri Mattaiah (@madurimadhu1) May 28, 2022