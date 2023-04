Raj and DK | సామ్‌ మీరు మాత్రమే ఈ కావ్యాన్ని భుజస్కందాలపై మోయగలిగారు.. శాకుంతలంపై రాజ్‌-డీకే రివ్యూ

April 14, 2023 / 02:51 PM IST

Raj and DK | మూవీ లవర్స్‌తోపాటు సమంత (Samantha)అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూసిన మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్‌ సినిమా శాకుంతలం (Shaakuntalam) థియేటర్లలోకి రానే వచ్చింది. పీరియాడిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి గుణశేఖర్‌ (Guna Sekhar) దర్శకత్వం వహించాడు. శాకుంతలం సినిమాపై ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఫేం దర్శక ద్వయం రాజ్‌-డీకే (Raj and DK) రివ్యూ ఇచ్చారు.

మ్యాజికల్‌ విజువల్స్, ప్రామాణికమైన స్టోరీ టెల్లింగ్‌. ఈ అందమైన చిత్రం సమంత వన్ మ్యాన్ షో. కాళిదాసు కళాఖండానికి ఇంతకంటే మంచి దృశ్యకావ్యం మరొకటి ఉండదు. సమంత మీరు మాత్రమే ఈ భారీ పురాణ కావ్యాన్ని మీ భుజస్కందాలపై మోయగలిగారు. శాకుంతలం టీంకు అభినందనలు.. తప్పక చూడండి అని ట్వీట్ చేశారు.

సామ్.. మీరు. గత కొన్ని నెలలుగా అంత సులభమైన ప్రయాణమేమి చేయలేదని ప్రపంచానికి తెలుసు. అయినప్పటికీ మీ సంకల్ప శక్తి, దృఢ సంకల్పం, కృషి, పట్టుదలతో అధిగమించలేని అవరోధాలను అధిగమించారు. దేవుడి ఆశీస్సులు మీకుంటాయి. ధైర్యంగా ఉండండి… మీ పోరాటాన్ని కొనసాగించండి.. అంటూ మరో ట్వీట్ కూడా చేశారు. మొత్తానికి శాకుంతలం సమంత కెరీర్‌లో మరో మైలు రాయిలా నిలిచిపోవడం ఖాయమని రాజ్‌-డీకే రివ్యూతో అర్థమవుతోంది.

శాకుంతలం చిత్రంలో మలయాళ యాక్టర్‌ దేవ్‌ మోహన్‌ దుష్యంతుడిగా కీలక పాత్రలో నటించాడు. పాన్‌ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో అనన్య నాగళ్ల, అదితీ మోహన్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతం అందించారు. గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్లు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి. శాకుంతలం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి సాయి మాధవ్‌ బుర్రా సంభాషణలు అందించారు.

Magical visuals, authentic storytelling… this beautiful film is a Samantha show all the way! There could be no better ode to Kalidasa’s masterpiece. @Samanthaprabhu2 only you could have carried this huge epic on those slender shoulders! Kudos to the entire team! Must watch 👍🏽

— Raj & DK (@rajndk) April 13, 2023