Raghava Lawrence Needs Blessings For Chandramukhi 2

Chandramukhi 2 | మీ ఆశీస్సులు కావాలంటోన్న రాఘవా లారెన్స్‌.. చంద్రముఖి 2 నయా లుక్‌ అదిరింది

August 24, 2023 / 02:46 PM IST

Chandramukhi 2 | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు యాక్టర్‌గా, కొరియోగ్రాఫర్‌గా సుపరిచితుడైన రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). పీ వాసు డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ స్వాగతాంజలి సాంగ్‌తోపాటు సెకండ్‌ సింగిల్‌ Moruniyeకు మంచి స్పందన వస్తోంది.

రాఘ‌వా లారెన్స్ రేపు చంద్రముఖి 2 ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించనున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. కొత్త లుక్ అందరితో షేర్ చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడీ లుక్స్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈవెంట్‌ నేపథ్యంలో మీ ఆశీస్సులు కావాలని అభిమానులను, శ్రేయోభిలాషులు, మూవీ లవర్స్‌ను కోరాడు. ఈ సినిమాకు గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు విన్నర్‌, లెజెండరీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీరవాణి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు.

లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. సుబాస్కరన్ సమర్పణలో లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మిస్తున్న చంద్రముఖి 2లో లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ వడివేలు కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. చంద్రముఖి 2 సెప్టెంబర్ 15న తమిళంతోపాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Tomorrow is #Chandramukhi2 audio launch. Need all your blessings 🙏🙏 pic.twitter.com/EWYVy6JWXc — Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) August 24, 2023

