Allu Arjun | కల్కి 2898 ఏడీ మూవీపై పుష్పరాజ్‌ రివ్యూ..! ఇక మాటలేవంటూనే నటీనటులపై ప్రశంసలు..!

June 29, 2024 / 09:47 PM IST

Allu Arjun | పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌ హీరోగా.. నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ కల్కి 2898 ఏడీ. ఈ భారీ బడ్జెట్‌ మూవీని వైజయంతి నిర్మించింది. శుక్రవారం విడుదలైన మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నది. విజువల్‌ వండర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీపై టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ స్పందించారు. మూవీ కళ్లు చెదిరే విజువల్స్‌తో కనులపండువలా ఉందని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందానికి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. ‘సూపర్ హీరో తరహాలో తన ప్రతిభతో ఈ భారీ చిత్రానికి ప్రాణం పోసిన మిత్రుడు ప్రభాస్‌కు వందనాలు. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు.. మీరు నిజంగా స్ఫూర్తిప్రదాత. ఈ సినిమాలో మీ నటన చూశాక ఇక మాటల్లేవ్. కమల్ సర్.. మీ పెర్ఫార్మెన్స్‌కు ప్రశంసలు.

Kudos to #Kalki2898AD team. Outstanding visual spectacle .

Respect for my dear friend #Prabhas garu for empowering this epic . Entertaining super heroic presence. @SrBachchan Ji, you are truly inspirational… no words 🙏🏽 . Adulation to our @ikamalhaasan sir looking fwd for…

— Allu Arjun (@alluarjun) June 29, 2024