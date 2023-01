January 13, 2023 / 03:25 PM IST

పుష్ప సినిమాతో తెలుగులో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్ (Fahadh Faasil)‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ధూమమ్‌ (Dhoomam)‌లో నటిస్తున్నాడు. యూ టర్న్‌ ఫేం పవన్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అపర్ణ బాలమురళి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ అందించాడు ఫహద్‌ పాసిల్‌.

ధూమమ్‌ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. మేకర్స్‌ ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేశారు. హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో అచ్యుత్‌ కుమార్‌, జాయ్‌ మాథ్యూ, దేవ్‌ మోహన్‌, అనూ మోహన్‌, నందు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మలయాళంతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో వేసవి కానుకగా విడుదల కానుంది ధూమమ్‌.

ప్రస్తుతం ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ చేతినిండా సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. తెలుగులో సుకుమార్-అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న పుష్ప.. ది రూల్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఓ తమిళ సినిమాతోపాటు మరో మూడు సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడు ఫహద్‌ ఫాసిల్‌.

ధూమమ్‌ షూటింగ్‌ అప్‌డేట్‌..

#FahadhFaasil Completed his portion for #Dhoomam

Will be joining #PushpaTheRule Next!! 😍💥 pic.twitter.com/w06hAgdS4w

— Dilshad Kottakkadan (@dilshaadeyy) January 13, 2023