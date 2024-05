May 28, 2024 / 11:47 AM IST

Pushpa 2 Second Single|పాన్ ఇండియాతోపాటు గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు వస్తోన్న టాలీవుడ్‌ మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). సుకుమార్ (Sukumar) డైరెక్షన్‌లో ఐకాన్ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా మరోసారి శ్రీవల్లిగా సందడి చేయబోతుంది. కాగా ఈ మూవీ నుంచి

సూసేకి అగ్గిరవ్వ మాదిరే ఉంటాడే నా సామి అంటూ సాగే కపుల్‌ సాంగ్‌ రాబోతుందని రష్మిక మందన్నాతో మేకర్స్‌ ఓ వీడియో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా సాంగ్‌ లుక్‌ విడుదల చేశారు. బన్నీ బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో కనిపిస్తుంటే.. రష్మిక బ్లాక్ ప్యాంట్‌ టీ షర్ట్‌లో వోణీ వేసుకొని కనిపిస్తోంది. సాంగ్‌ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబట్టడం ఖాయమని తాజా లుక్‌ చెప్పకనే చెబుతోంది.

కాగా ఈ పాటను తన మ్యాజికల్‌ వాయిస్‌తో మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేసే పాపులర్ సింగర్ శ్రేయాఘోషల్ (Shreya Ghoshal)‌ పాడింది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ, బెంగాలీ భాషలన్నింటిలో శ్రేయో ఘోషల్‌ పాడటం విశేషం. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ పుష్ప పుష్ప సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. Sooseki (తెలుగు) అంటూ సాగే ఈ పాట మే 29న విడుదల కానుంది.

ఈ చిత్రంలో ఫహద్‌ ఫాసిల్, జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఆగ‌స్టు 15న ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్‌ ఇప్పటికే మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను షురూ చేశారు. ఈ చిత్రానికి రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తు్న్నాడు.

