July 9, 2023 / 08:34 PM IST

Double iSmart | టాలీవుడ్‌ డాషింగ్‌ డైరెక్టర్‌ పూరీ జగన్నాథ్ (Puri Jagannadh), రామ్‌ (Ram Pothineni ) కాంబోలో బ్లాక్ బస్టర్‌ మూవీ ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ (ISmart Shankar)‌. బాక్సాఫీస్ శద్ద రికార్డుల మోత మోగించిన ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌ వస్తుందని ప్రత్యేకించి చెప్పవనసరం లేదు. ఈ మూవీకి డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ (Double iSmart) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. హై ఆక్టేన్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్నట్టు పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌ ఇప్పటికే అప్‌డేట్ ఇచ్చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో 2024 మార్చి 8న విడుదల చేస్తున్నట్టు కూడా ప్రకటించేసింది.

ఇదిలా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించి స్ట్రైకింగ్ అప్‌డేట్‌ను రేపు ఉదయం 11:11 గంటలకు ఇవ్వబోతున్నట్టు మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఇస్మార్ట్‌ ఈజ్ బ్యాక్‌.. ఈ సారి డబుల్ ఇంపాక్ట్‌.. అని ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. ఇంతకీ రేపు పూరీ అండ్ ఛార్మీ టీం ఇవ్వబోయే అప్‌డేట్ ఏమై ఉంటుందా..? అనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. శక్తిమంతమైన త్రిశూలం.. బ్యాక్ డ్రాప్‌లో మంటలు కనిపిస్తున్న లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోండగా.. లైగర్ లాంటి భారీ డిజాస్టర్ తర్వాత డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌తో మళ్లీ ఫాంలోకి రావాలని కసిగా ఎదురుచూస్తున్నాడని ఈ స్టిల్‌ చూసిన మూవీ లవర్స్‌ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.

ఇక ఫస్ట్‌ పార్టును మించి డబుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ అందింబోతున్నట్టు టైటిల్‌తోనే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు పూరీ. రామ్‌ ప్రస్తుతం బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో స్కంద సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం వినాయకచవితి కానుకగా సెప్టెంబర్ 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

iSMART is back!

This time with DOUBLE IMPACT 😎#DoubleISMART Striking Update Tomorrow at 11:11 AM❤️‍🔥

Stay Tuned 🔥

Ustaad @ramsayz #PuriJagannadh @Charmmeofficial @IamVishuReddy pic.twitter.com/wntW5bWmAS

— Puri Connects (@PuriConnects) July 9, 2023