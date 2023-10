Puja Aparna Kolluru Requests To Leaders To Support Martin Luther King

Martin Luther King | సంపూర్ణేశ్‌ బాబు (Sampoornesh Babu) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ (‌Martin Luther King). పూజా అపర్ణా కొల్లూరు (Puja Aparna Kolluru) దర్శకత్వంలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది.

October 29, 2023 / 08:13 PM IST

Martin Luther King | సంపూర్ణేశ్‌ బాబు (Sampoornesh Babu) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ (‌Martin Luther King). పొలిటికల్‌ సెటైరికల్ సినిమాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి పూజా అపర్ణా కొల్లూరు (Puja Aparna Kolluru) దర్శకత్వం వహించారు. మార్టిన్‌ లూథర్‌ కింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 27న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ఓటు ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసే నేపథ్యంలో సాగుతున్న ఈ చిత్రానికి మిక్స్‌డ్‌ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. కాగా ఈ చిత్రాన్ని ప్రోత్సహించాలని డైరెక్టర్‌ పూజా అపర్ణా కొల్లూరు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులను కోరింది.

నేను ఐఏఎస్‌ కావాల్సింది.. కానీ ఫిల్మ్‌మేకర్‌ అయ్యా. బ్యాలెట్ శక్తిపై ఉన్న గౌరవంతో.. ప్రతి పౌరునికి ఓటు విలువను గుర్తు చేసేందుకు ‘మార్టిన్ లూథర్ కింగ్’ అనే తెలుగు సినిమా తీశా. ఇది రాజకీయ సినిమా కాదు ప్రజల సినిమా. మీరందరూ నేను చూస్తున్న గొప్ప నాయకులు. మా అందరినీ చూసుకోవడంలో మీరంతా బిజీగా ఉన్నారని నాకు తెలుసు. కానీ ఈ సినిమా నిజంగా ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు, ప్రతి పౌరుడు చూడవలసిన సినిమా అని అనుకుంటున్నా. ఈ చిత్రాని సపోర్టు చేసి.. సినిమా ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుతున్నా. సినిమాను వీక్షించి.. రాబోయే ఎన్నికల్లో అందరూ ఓటేసేందుకు ప్రోత్సహించాలని మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నా.. అంటూ సుదీర్ఘ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేశారు.

వెంకటేశ్ మహా, నరేశ్‌, శరణ్య ప్రదీప్‌, ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రాన్ని YNOT Studios, రిలయన్స్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, వెంకటేశ్‌ మహా హోం బ్యానర్ మహాయణా మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి. స్మరణ్‌ సాయి సంగీతం అందించాడు.

Dearest Leaders of Telugu People @ysjagan @KTRBRS @TSwithKCR @PawanKalyan @naralokesh

I am an IAS aspirant turned filmmaker. With utmost respect to the power of ballot and to remind the value of vote to every citizen, I made a Telugu film called ‘Martin Luther King’. This is not… pic.twitter.com/Fv3n9oaysi — Puja Aparna Kolluru (@PujaKolluru) October 28, 2023

“ఓటుని ఎలా వెయ్యాలో తెలియనివాళ్లని నిలదీసి అడిగిన విధానం, ఓటును అమ్ముకోవడం తెలుసు కానీ వెయ్యడం తెలీదు అనేది, I think it’s a must watch film.” – @SashiTikka 👑 Martin Luther King is ready for you in theaters! Book Now :🎟️ https://t.co/IOGeTjbE2B A @SVC_official Release… pic.twitter.com/bBWoHwGsEh — Puja Aparna Kolluru (@PujaKolluru) October 29, 2023

