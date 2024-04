Premalu OTT | ఓటీటీలోకి తెలుగు ‘ప్రేమలు’.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎక్కడంటే.?

April 7, 2024 / 12:48 PM IST

Premalu OTT | మ‌ల‌యాళం నుంచి వ‌చ్చి తెలుగులో బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన చిత్రం ప్రేమ‌లు (Premalu). తెలంగాణ‌, హైద‌రాబాద్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మాలీవుడ్‌లో విడుదలై రూ.100 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఇక ఇదే సినిమాను తెలుగులో రాజమౌళి త‌న‌యుడు ఎస్‌ఎస్ కార్తికేయ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకువ‌చ్చాడు. మార్చి 08న తెలుగులో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఇక్క‌డ కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌తో మంచి విజ‌యాన్ని అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా.. తెలుగులో రూ.15 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను తీసుకువ‌చ్చింది. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీ అనౌన్స్‌మెంట్ వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌ట ఈ సినిమాను మార్చి 29 స్ట్రీమింగ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. కానీ అనుకోని కార‌ణాల వ‌ల్ల ఈ సినిమా ఓటీటీ వాయిదా ప‌డింది.

తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు ఓటీటీ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఆహా వేదికగా ఏప్రిల్ 12 నుంచి ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. కేవలం తెలుగు వెర్షన్‌ మాత్రమే ఇక్కడ స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఆహా ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ పెట్టింది. ‘మోడ్రన్‌ లవ్‌ ఫీస్ట్‌కు సిద్ధంగా ఉండండి’ అని పేర్కొంది. అయితే మల‌యాళంతో పాటు హిందీ, త‌మిళ భాష‌ల‌కు సంబంధించి ఈ చిత్రం డిస్నీ + హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Eeeeeeyyyyooooo! 🥳

The much-loved movie, ‘ప్రేమలు’ is coming to aha!!

So guys, get ready for a modern love feast… 💕#Premalu Premieres April 12@BhavanaStudios @shyammeyyy pic.twitter.com/sO2WJDRO6g

— ahavideoin (@ahavideoIN) April 7, 2024